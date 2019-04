4 abr 2019

Como una "celebrity". Así te vas a sentir cuando te pongas esta maravilla de vestido de Zara que es de auténtica estrella de Hollywood. Es lo más espectacular que hemos visto en la firma de Inditex en mucho tiempo -con permiso del vestido joya de flecos-. Es cierto que no es fácil de llevar, pero cuando des con el look adecuado serás la envidia de todas tus amigas. Y por un precio que nos ha hecho pensar que se habían equivocado en el todopoderoso Inditex: 25,95 euros.

Vestido túnica de rejilla plateada, de Zara (25,95 euros). pinit zara

Más que vestido podemos denominarlo túnica, porque su corte recto y sus mangas amplias lo merecen. Es de tejido de malla en plateado brillante y está rematado en crochet en la zona del escote (forma como pequeñas ondas) y con flecos en algodón beige en el bajo. Detalles que la hacen aún más especial.

Un vestido de los que llaman la atención, pero también de los que son difíciles de llevar. Sobre todo porque en la propia descripción que hacen de la prenda en la web especifican que no incluye forro interior. Y es aquí donde reside la clave de su éxito: ¿con qué me lo pongo?

La clave del éxito de este vestido de Zara está en cómo llevarlo. La mejor opción es con un vestido lencero debajo. Te enseñamos cómo hacerlo. pinit zara

Como nosotras no somos modelos, no se nos ocurre llevarlo con un body nude como lo ponen en Zara. O sí, eso ya depende de cada una. Pero para las menos atrevidas hemos encontrado la mejor alternativa: un vestido lencero debajo. En la propia marca tienen un montón de opciones pero elige los tonos lisos para que no le quiten protagonismo a la túnica. Blanco o beige serían los que mejor contrastan pero nod escartes el clásico negro.

Sea como sea, mientras queden tallas (aún están disponibles las tres que existen: S, M y L) cómprate esta maravilla porque si no te vas a arrepentir. Palabra de "fashionista".