Así, sin comerlo ni beberlo. Una mañana cualquiera en una cafetería y Paula Ordovás da en el clavo. Porque lo que para ella ha sido un look de entre semana más (ella misma ponía en su Instagram: "los martes llevo lunares"), para nosotras se ha convertido en nuestro look favorito para asistir a una boda.

Porque no siempre hay que decantarse por un vestido. ¿Y si cambiamos a un traje? Este es un modelo de una firma española que ya teníamos fichada. Se llama Sophie and Lucie y hace ropa ideal. Sobre todo si lo que estás buscando es un look para una boda o cualquier evento de primavera en el que quieres llevar algo especial que se salga del circuito de firmas de siempre. El traje que lleva Paula Ordovás, en concreto, es de su última colección "Portixol Collection". Dos piezas de raso de lunares, en un tono naranja caldero, que nos han enamorado.

La blazer, con cuatro botones en color hueso, es larga y se abrocha cruzada. Y tiene ese estilo lencero que tanto nos gusta en este tipo de prendas.

El pantalón no tiene un corte cualquiera. De cintura alta, es recto hasta la rodilla y a partir de ahí se suma un extra de vuelo en el bajo que lo convierte en especial. Y más aún en movimiento y con unos buenos tacones.

Paula Ordovás lo lleva con unos accesorios perfectos. Unas sandalias de plataforma de Saint Laurent y un bolso que ya hemos fichado como favorito -también para las bodas- de Tita Madrid.

El precio del traje completo son 278 euros. ¿Es o no es uno de los mejores looks de invitada que has visto últimamente? Para nosotras es ya nuesro favorito.