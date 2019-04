22 abr 2019

Las faldas de raso no pueden faltar en tu armario de primavera-verano. Ni las faldas ni los vestidos, pero las primeras te van a dar mucho más juego a la hora de crear infinitos looks. Si no, toma nota de las ifnluencers que no se las han quitado prácticamente desde el invierno. La última que hemos fichado ha sido la de María Fernández Rubíes. La instagramer ha lucido un look con una prenda que no puede ser más tendencia, pero lejos de llevarla como todo el mundo ha querido darle un "twist" y lo ha hecho con un modelo estampado.

Es la falda Starry de My peep toes shop (la tienda on line de la también influencer Paula Ordovás), un modelo en tono granate claro con estampado de pequeñas estrellas en negro. Es de corte recto, cintura media y un ligero vuelo al final, para darle movimiento. Cuesta 49 euros y está dispoble en todas las tallas, desde la XS hasta la L.

María Fernández Rubíes la combina con una camiseta negra sencilla, de inspiración grunge; y con una botas militares. La combinación es de 10.

Para las menos arriesgadas hay una opción de total look porque también está disponible el top Starry, a juego con la falda, que lleva el mismo estampado. Todo junto queda también de lujo y se convierte en la opción perfecta para un look de invitada de bautizo o comunión.

Top Starry de My peep toes shop (55 euros).

Elijas la opción que elijas -o total look o falda con camiseta- acertarás seguro con una versión más especial de la falda que más se lleva esta primavera: la lencera.