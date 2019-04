26 abr 2019

El buen tiempo está muy cerca así que no hace falta que esperes a hacerte con el vestido más bonito de la temporada y por qué no, a estrenarlo al primer rayito de sol entre por tu ventana con una cazadora denim o con la técnica 'layering', el truco de estilo que utilizan las influencers para lucir cualquier vestido de primavera aunque todavía haga frío.

Porque cuando veas esta prenda que está arrasando en Instagram no vas a evitar que sea una de tus próximas compras para tu deseado armario. Se trata de un vestido midi con vuelo, botones delanteros y dos detalles muy especiales que hacen un escotazo de infarto: el canesú en el pecho y los tirantes, que son mini volantes.

Nina Urgell con el vestido blanco de Pull&Bear. pinit instagram

La influencer Nina Urgell ya se ha hecho con él y no le ha hecho falta nada más que un bolso cesta en tono beige y las clásicas Havaianas en tono naranja para crear un look 100% playero que no te vas a quitar hasta septiembre.

Destaca por su versatilidad, ya que es perfecto también para acudir al trabajo o para combinarlo con algunos de los zapatos tendencia que vas a llevar este verano, como unas sandalias planas o unas cuñas de esparto. Además el tono blanco está de moda y es ideal para presumir de bronceado.

La influencer Marta Soriano con el vestido blanco de Pull&Bear. pinit 21buttons

Es de Pull&Bear, cuesta 29,99 euros y está disponible en todas las tallas y en color verde agua, uno de tonos los más favorecedores con la llegada del buen tiempo. ¡No te quedes sin él!

Vestido midi con mini volantes. (29,99 euros). pinit pull&bear

