8 may 2019

Las compradoras de tallas curvy adoramos a Mango por una sencilla razón: ha demostrado con Violeta que piensa en nosotras y nos ha facilitado un poco más vestirnos para todo tipo de ocasiones. Sin embargo, no terminamos de entender demasiado bien porqué muchos de los diseños de Mango que podrían fabricarse en tallas extendidas no pasan a la colección de Violeta. El traje de lino que Paula Echevarría se ha puesto en varias ocasiones es un ejemplo clarísimo de incomunicación: aunque su patrón clásico se adapta como un guante a la marca curvy, no pudimos adquirirlo en su momento. Por suerte, una versión muy parecida acaba de llegar a la tienda de tallas grandes.

Paula Echevarría posa con el traje de lino de Mango que ahora llega a Violeta. pinit instagram

Aunque la raya no es exactamente la misma (el traje de Mango la lleva doble), las hechuras y el color es clónico y el material, lino, resulta perfecto para los calores que nos esperan. La americana tiene un diseño estructurado con solapas de muesca, dos bolsillos de solapa laterales y cierre con dos botones (Violeta, 59,99 euros). Los pantalones poseen un corte recto, cintura elástica y cordón ajustable, además de dos bolsillos laterales (Violeta, 39,99 euros).

También en Violeta, una alternativa al traje con la misma raya.: pinit violeta

Como este tipo de raya viene pegando fuerte en la tendencia de verano, Violeta ha lanzado en su nueva colección una alternativa maás fresca al traje que también nos encanta: un vestido en mezcla de algodón y lino con escote de pico, manga corta, lazo a la cintura y cierre con una doble botonadura (49,99 euros). Aunque el traje nos sigue gustando mucho más para acudir a la oficina, el vestido es perfecto para vacaciones. Y como el estilo es tan clásico, seguramente el año que viene podrás ponértelos también.