19 may 2019

Seguro que entre tanto vestido con 'animal print' o motivos florales, estás deseando encontrar algo mucho más discreto en cuanto a color y más sexy para eventos importantes o simplemente que requieren un poco más de elegancia. No nos habíamos percatado de que la pieza perfecta para esta temporada existe y está en una de las firmas 'low cost' que más nos gustan.

Lucía Bárcena con vestido de Sfera. pinit d.r.

La influencer Lucía Bárcena ha sido la encargada de hacernos llegar este look que nos ha encamorado. La creadora de Barey Collection y Petra Swimwear lo ha mostrado a travñes de Instagram Stories y no sacía la menor duda de que la mayoría de sus seguidores (cuenta con cerca de 250.000 followers) iban a preguntarle por esta prenda tan bonita. Se trata de un vestido largo en color azul noche con arandelas que lo dan un toque de sensualidad.

Vestido pinit d.r.

Tendrás que darte prisa si quieres adquirir esta prenda por 39,99 euros, porque está casi totalmente agotado. Y no nos extraña. Este vestido solucionaría más de un acontecimiento los próximos días. No te olvides de combinarlo con unas sandalias de tacón para terminar de rematar un look que es todo un acierto lo mires por donde lo mires.