Elegante, meticulosa y segura de sí misma, Marta Eizaguirre, directora de Circa Madrid, es la mejor embajadora que puede tener esta compañía norteamericana de compraventa de joyas antiguas, que se instaló en España en 2011, único país de Europa en el que está presente. Conocedora de todos los detalles que esconde este oficio, es un placer escuchar con qué entusiasmo habla de cabuchones, de los calibres de las gemas y hasta de la bajada del precio de los diamantes. “Este es un trabajo que te tiene que gustar, porque pasas muchas horas delante de una lupa y negociando. Yo disfruto encontrando pequeños tesoros. Recuerdo que en una ocasión una clienta me trajo un lote con varias joyas para vender, del que había despreciado una porque le parecía fea, aunque en realidad tenía una importante cotización: era un broche Moretti de Guilio Nardi y ella no tenía ni idea”, explica.

Con una dilatada carrera en firmas de lujo –ha trabajado en Bulgari, Hermès y Suarez–, y un olfato privilegiado para reconocer una pieza de valor, sus 25 años en el sector avalan su posición de dominio en este mercado tan exclusivo, que mueve al año cientos de millones de euros. Con ella al frente, Circa ha incrementado su negocio entre un 15 y un 25% anual en el tiempo que lleva en nuestro país.

1.500 es el número de clientes, en cifras redondas, que atendió la directiva en 2018. Por sus manos pasan 10.000 piezas al año.

Pero el dinero no lo es todo. Esta directiva, que luce un brazalete retro de oro amarillo, dos anillos de diamantes y unos pendientes en forma de flor en oro blanco, reivindica la adquisición de joyas antiguas por placer, no como inversión. “Hay que comprar lo que a una le gusta y ponérselo”, puntualiza. Y es que hay objetos que, pasado el tiempo, valen mucho más de lo que costaron, y otros, sin embargo, se han depreciado. Nadie puede hacer una predicción, ni siquiera una experta como Eizaguirre: “Esto no son matemáticas, solo se revalorizan mucho las cosas muy especiales. Además, el sentido final de la joyería es lucir una obra de arte... aunque todo se vende bien si se compra bien”, concluye.

En 5 pasos. ¿Cómo saber si la pieza es buena ? Marta Eizaguirre solo necesita media hora: 1. Analiza la calidad del metal con una solución ácida. 2. Calibra los quilates de cada elemento y pesa la pieza. 3. Comprueba si tiene algún punzón (marca oficial) para datar la joya y determinar el origen. En joyería hay muchos objetos revival, por eso hay que cerciorarse de qué época es realmente. 4. Mira el calado (la parte de atrás), que indica si es una pieza artesanal o no. 5. Revisa el estado en el que se encuentra la pieza (que no esté dañada, rayada, etc.).

Las más preciadas

En la alta joyería de segunda mano también hay tendencias. Ahora se llevan piezas con rubíes, zafiros y esmeraldas vintage de finales del XIX hasta los años 20 del siglo pasado; la alta joyería antigua de Bulgari; y relojes de los años 40 o 50, sobre todo Rolex y Patek Philippe. Algunos que en los años 40 costaron 3.000 pesetas (18 €), ahora pueden estar en 50.000 €.

Las 3 cualidades de una gemóloga

Conocimientos de historia, joyería y gemología, para poder datar correctamente las piezas y tasarlas. Sensibilidad artística para poner en valor lo que pasa por sus manos. Una buena dosis de intuición.

Se busca:

Los brillantes antiguos de talla cushion, por su original forma (son los únicos que no se tallan) y su escasez, son un auténtico tesoro. Pueden llegar a costar de ocho a 10 millones de euros.

1. Las piedras de más valor son los diamantes, sobre todo la variedad Fancy. Este es de talla oval de 15 quilates. 2. La joya más cara adquirida por la firma es una pulsera de platino y diamantes de Cartier, que alcanzó cinco cifras. pinit d.r.

Garantía de autenticidad

A la menor sospecha de que es una pieza robada, se declina su compra. De cada objeto que adquiere Circa se envía un informe a la policía.

Los diamantes

25% -30%: Es el porcentaje que ha bajado el precio de 200 tipos de diamantes (de los más de 2.000 que hay) en los últimos tres años, según un análisis de mercado de Paul Zimnisky. Esto se debe, en gran parte, a la llegada de la versión sintética. Pero sigue siendo la piedra que mejor se valora. En 2018, Circa adquirió 300 quilates de diamantes sueltos.

¿De marca?

“Muchas veces se piensa que porque una pulsera tenga mucho brillo es excelente, pero es un error. Eso sí, las piezas de primeras firmas, como Tiffany o Van Cleef & Arperls, por poner dos casos, son siempre de la máxima calidad”.