17 may 2019

Puede que aún las veas lejos pero las vacaciones están a la vuelta de la esquina y hay que ir pensando en esas prendas comodín que nos van a solcuionar más de un look. Y, como siempre, las influencers tienen las mejores ideas. La última nos la ha dado Mery Turiel, con un look 100% veraniego -la influencer está de vacaciones en la playa y ya la hemos visto en bañador- y una prenda de Zara que es igual de cómoda que estilosa. Se trata de un pantalón corto, pero no como te lo imaginas.

Se trata de estas bermudas en color rosa bebé de Zara. Una prenda diferente para llevar este verano que viste más que un short vaquero pero resulta igual de cómodo y fresquito. Ella lo lleva con una camiseta blanca, un mix perfecto para el día si lo llevas con una sandalia plana o unas cuñas de esparto. Pero es tan versátil que lo puedes llevar por la noche con un body más sexy y unas sandalias de tacón.

Bermuda plisada de Zara. pinit zara

Cuesta menos de 20 euros (19,95) y hay disponibilidad desde la XS hasta la XL. El short perfecto para todo tipo de tallas y siluetas, porque además del amplio abanico que ofrece Zara, ouedes llevarlo incluso si tienes alguna más gracias a su cinturilla elástica.

Y si no te ves con el rosa, también lo tienen en negro, mucho más fácil de combinar.

El short plisado que lleva Mery Turiel también está disponible en color negro. pinit zara

Este tono también tiene disponibilidad de tallas pero, aunque parezca pronto, hazte ya con el tuyo en el color que más te guste para incluirlo en tu maleta de estas vacaciones porque con una sola prenda podrás hacer infinidad de looks. Y no lo decimos nosotras, lo dicen las influencers. Y de estilo, ellas, saben más que nadie.