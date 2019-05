25 may 2019

Seguro que recuerdas el día en el que Laura Matamoros y Daniel Illescas "contrajeron" matrimonio en un bonita playa de Varadero, Cuba. Acompañados por amigos, todos ellos influencers, la hija de Kiko Matamoros escogió un vestido largo amarillo para este gran día. Y sí, te preguntarás por qué amarillo... Pero la mamá de Matías no es supersticiosa y este color fue el que le acompñó en uno de los momentos más emocionantes de su vida.

Para este evento, que no estaba en ningún momento planeado, Laura Matamoros no tendría a mano un verdadero vestido de novia y se decantó por este bonito diseño amarillo firmado por Mioh, una de sus firmas favoritas a juzgar por otras veces que ha escogido a la marca para situaciones importantes. El diseño wrap midi en damasco amarillo está disponible en su web por 214 euros. ¡Y no nos puede gustar más!

Vestido de Laura Matamoros: 214 en Mioh. pinit d.r.

La colaboradora de televisión e influencer se ha convertido en los últimos meses en una de nuestras inspiraciones. sus looks, basados en vestidos estampados o monos para el día a día hacen que queramos seguirle la pista cada vez más de cerca y no qerramos perdernos ni uno solo de sus modelitos de verano.