8 jun 2019

Junio es ese mes que de una forma u otra estábamos esperando: llegada de las vacaciones (para algunas), finaización de las claes (para otras) y un común que no se nos escapa a nadie: la llegada de las nueva colecciones. No importa si queríamos que Zara lanzase las últimas prendas de temporada o si es, en cambio, la colección de una de nuestras influencers favoritas que tiene marca propia... Este mes a mitad de año es unode nuestros favoritos y en gran parte es gracias a esto último. Sí, Paula Gonu, Dulceida o Jessica Goicoechea son algunas de las instagramers con un negocio textil y están dando a conocer cuáles serán las prendas de temporada que luciremos.

Pero no solovamos a centrarnos en la moda baño... Paula Gonu, una de las influencers más queridas en nuestro país y que almacena cerca de 2 millones de seguidores, ha lanzado parte de su nueva colección, pero una de las prendas más vendidas no es un bikini o bañador. Ni siquiera una falda, ni top, ni shorts... Lo que Paula Gonu ha sacado a la venta ha sido una sudadera que nada tiene que ver con el resto. Se trata de una pieza en color gris con detalles reflectantes. Sí, si lo que buscas es pasar desapercibida las noches en las que refresca (porque llevar una sudadera es obligatorio en cualquiera de nuestras maletas llenas de "por si acasos") con esta en concreto no lo vas a conseguir porque el flash de tu móvil captará de lleno los rayos que están en el cuerpo de la prenda.

La pieza de 30 euros se encuentra únicamente en la web de la catalana Paula Gonu, donde también podrás conseguir muchos otros modelos, ropa de baño y objetos como tazas o libretas de "persona guapa", la familia virtual que la influencer ha creado en la red y que además lleva sus propias iniciales. Nos mantenemos pendientes de todo lo nuevo que está por llegar. Si quieres sentirte diferente huye de las firmas donde compras normalmente y da la oportunidad a otras marcas donde la originalidad es el ingrediente más importante.