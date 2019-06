26 jun 2019

Seguro que te ha pasado alguna vez. Cuando por fin encuentras en las rebajas el vestido que te gusta, solo quedan las tallas más pequeñas. Y la decepción es enorme, ¿quién pueden entrar en la talla 34? Muy pocas. Por eso nos hemos sorprendido de forma muy grata cuando hemos encontrado rebajado uno de nuestros vestidos favoritos de Women'Secret. Y otra sorpresa mejor aún: solo hay disponibilidad a partir de la XL en adelante.

Vestido de canalé en tono naranja de las rebajas de Women'Secret (23,99 euros). pinit women'secret

Nos referimos a este modelo de canalé naranja, cruzado y con un volante que cruza toda la prenda. Un tejido ligero pero que, a la vez, viste mucho y queda ideal con unos complementos en dorado. Ni hablamos de cómo queda este color cuando estés bronceada: otro nivel. Además tiene una rebaja estupenda, como casi todos los vestidos y bañadores de Women'Secret. Costaba 34,99 y se ha quedado en 23,99 euros.

Pero si te has enamorado de él -y de su precio-como nosotras, tienes que saber que solo hay disponibilidad en dos tallas. Y son las dos grandes: la XL y la XXL. Así que si tienes una más pequeña, te puedes olvidar de él porque solo se vende on line. Es decir, no vas a encontrarlo en ninguna de las tiendas físicas de la firma.

Este es el vestido que, curiosamente, solo está disponible en talals grandes en las rebajas de Women'Secret. pinit

Y a pesar de que nos da rabia que nunca haya total disponibilidad de tallas en las rebajas, tenemos que reconocer que nos alegra que, esta vez, si quedan algunas sean las más grandes. En temporada hubo desde la XS. Así que enhorabuena a las premiadas, porque este vestido merece la pena sí o sí.