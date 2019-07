7 jul 2019

Si hacemos un recuento de lecciones de moda y pasando por alto las más de 20 que nos ha dado Sara Carbonero desde que es considerada todo un icono de moda, Vicky Martín Berrocal ha sido la encargada de inspirarnos en más de una ocasión mostrando sus siempre acertados looks. ¿Qué ha sido lo último que hemos aprendido con ella? Que el hecho de ser verano no implica siempre ir con vestidos cortos y tops de tirantes. Es más, en muchas ocasiones es más correcto recurrir a pantalones largos o blusas, ya sea por seguir un código de vestimenta o porque nuestro cuerpo así lo pide.

Desconocemos las razones que han llevado a Vicky Martín Berrocal, mamá de Alba Díaz, una de nuestras instagramers favoritas, a ponerse pantalones vaqueros anchos con camisa holgada, pero el look es de lo más inspiracional. Además, teniendo en cuenta que ls ryas verticales estilizan, no se nos ocurre mejor compra que esa. Una camisa blanca con rayas finas en color azul es una pieza que no pasa de moda, un fondo de armario y además una prenda que puedes usar durante todo el año, sabiéndola combinar correctamente. Puede que ahora mismo, con las altas temperaturas, no te apetezca lucir una camisa así, pero la compra merece la pena a largo plazo...

La diseñadora de Victoria se ha ido de compras a H&M y la ha adquirido por 24,99 euros, siendo una prenda de nueva colección. Y el toque sexy, por supuesto, no podía faltar: desabrochar algún que otro botón para que este look parezca aún más veraniego. Sin duda nos acaba de dar una enorme idea para esos días en los que queremos vernos diferentes. El secreto puede estar en recoger nuestro pelo en un moño o coleta y enseñar escote. ¡El éxito está garantizado!