13 jul 2019

Posiblemente con las rebajas no hayas prestado atención a las nuevas colecciones (que por cierto, son lo más), pero lo cierto es que Mango, Zara, H&M y todas nuestras firmas 'low cost' favoritas tienen la sección 'nueva colección' repletas de estampados y piezas que son tendencia ahora y lo serán las próximas semanas. No te pienses que las prendas son otoñales o abrigadas... Todo lo nuevo que ha sacado a la venta, por ejemplo, Zara, es para que puedas usarlo desde ya. Pero sí que es cierto que algún que otro vestido o mono lo seguiremos llevando más allá de octubre o noviembre... Te explicamos cuál y por qué.

Se trata de un mono vestido de Zara en color negro con el detalle de volante en el cuerpo. Lo descubrimos gracias a Instagramy a la influencer Claudia Parras, que tiene más de 180.000 seguidores en Instagram. Está disponible en todas las tallas, desde la XS hasta la L (XL y XXL están agotados). La joven de 24 años ha sido la encargada de mostrarnos este look que, aunque ella lo ha llevado con las famosas Dr. Martens, puedes ponértelo con cualquier otro calzado: desde sandalias planas o altas, pasando por cuñas, sneakers e incluso botas (en invierno, entendemos que ahora no sea una opción).

pinit DR

"He encontrado el vestido que no me quitaré en todo el verano", escribía Claudia, y estamos totalmente de acuerdo. ¡Hará juego con todo! No nos cabe la menor duda de que se trata de nuestro mejor aliado. El color lo tiene todo, y el hecho de ser tan cómodo hará que salgamos de fiesta con él todo el otoño, además de combinarlo con colores llamativos este verano.