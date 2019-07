17 jul 2019

El verano es una de las mejores épocas del año para decantarte por todos esos minivestidos con los que poder presumir de piernas súper morenas, sobre todo ahora con el buen tiempo y las altas temperaturas. Y si lo que estás buscando, además de presumir de piernas, es ese minivestido de invitada que te salve en cualquier evento o ese vestido de fiesta perfecto y al más puro estilo influencer que tanto llevas buscando, tenemos que confirmarte que ¡hemos dado con él! o mejor dicho la influencer Lady Addict nos lo ha mostrado en Instagram.

Y sí, es perfecto. Pero muy a nuestro pesar, no se trata de ninguna de esas prendas rebajadas. Y es que seamos sinceras... las rebajas últimamente no nos lo ponen nada fácil, sobre todo porque la mayoría de prendas rebajadas con las que queremos hacernos ya han volado de la web o la mayoría de tallas han desaparecido. Así que a pesar de que esta nueva prenda capricho no sea low cost, sí podemos afirmar que es el vestido más bonito, elegante y con escotazo de diez incluído que hemos encontrado este verano.

Silvia Zamora (así se llama realmente la influencer) ha sabido convertirlo en la prenda más sexy y elegante con un sencillo clutch de Bulgary y unos maxi pendientes con brillantes. Y aunque no hemos podido fichar en la foto sus zapatos, nos lo imaginamos con unas sandalias negras de tacón para conseguir ese estilismo de invitada o fiesta perfecto.

Lo cierto es que este vestidazo de Revolve no necesita de más complementos para triunfar, ya que su detalle de mangas con volante, su escote en pico y su diseño ceñido a la figura nos parecen más que suficiente para conseguir uno de esos lookazos de invitada perfecta con los que presumir de tipazo.

Minivestido Jackson, 212,34 euros. pinit Revolve.

Si ya te han entrado ganas de hacerte con él ¡estás de suerte! porque el 'efecto influencer' aún no ha llegado a esta prenda y todavía lo hemos encontrado disponible en la mayoría de tallas y a un precio en la web de 212,34 euros. ¡No te quedes sin él este verano!

