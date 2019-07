27 jul 2019

Te hemos hablado en innumerables ocasiones de la firma de moda Mioh. Laura Matamoros se "casó" con un diseño amarillo en el Caribe; Teresa Andrés tiene el vestido de esta marca en el que invertiríamos sin dudarlo y Eva González también apostó por un modelito de lunares que nos dejó sin habla. Si no la conocías, te gustará saber que de trata de una de las marcas de moda más famosas del momento, y todas sus prendas son de calidad. Ahora ha sido la influencer María García de Jaime la que se ha hecho con el vestido más bonito que hemos visto hasta ahora...

Y dirás: ¿rojo y naranja? Sí. Puede que no te atrevas con la mezcla, pero es una de nuestras favoritas. Quien no arriesga no gana, y estos colores nacieron para juntarse en cualqueira de los ámbitos. Y si crees que un top rojizo con unos pantalones o falda naranja no es lo tuyo, prueba con este vestido que te hace la mezcla de una forma muy divertida: vestido en rojo y volantes en naranja. ¡Lo más! La influencer, que tiene casi 200.000 seguidores en Instagram, lo ha combinado con unos bonitos pendientes de Uterqüe que llaman la atención gracias a la coleta baja que decidió hacerse para darles el máximo protagonismo. ¿Nos puede gustar más este look? Creemos que no...

Si te hemos convencido, el vestido está disponible en Mioh por 82 euros, y las mangas de farol nos encantan. Ademñás, puedes optar por lucir un cinturón tambiñen en color coral, pero María ha decidido no llevarlo para no cargar tanto su perfecto look. Nosotras lo calificamos como el mejor look de la semana... ¡Es genial!