Cristina Pedroche es fiel a una de sus marcas favoritas y sus looks diarios, como este vestido baby, lo demuestran. La colaboradora de Zapeando acostumbra a llevar looks firmados por Capriche y su compañera de programa y amiga Anna Simon no podía ser menos. Ambas visten de esta marca y el último outfit tropical compartido por la catalana es el mismo que llevó Cristina Pedroche hace unos días. El conjunto ya nos enamoró en su momento y Anna Simon nos ha vuelto a confirmar que lo necesitamos en nuestro armario por lo bonito y versátil que es

La colaboradora compartió su estilismo y confesó en la publicación de Instagram que había sido la propia Pedroche quien le había regalado esta prenda: "Cuando me dicen que pose y lo único que se me ocurre es subir el brazo. Menos mal que el conjunto de Capriche que me ha regalado mi Cristina Pedroche no puede ser más bonito. Te quiero amiga!

Simon habla de un dos piezas de la firma Capriche de estampado tropical. Con tonos verde agua y negro y con estampado de hojas, Anna Simon presumió en las redes de este conjunto formado por un top estilo camisa de manga corta anudado debajo del pecho y un short de talle alto. La parte de abajo está agotada en la web de la firma, pero el top está disponible en la talla M y L por 22,90 euros.

Cristina y Anna lo han llevado en uno de los programas de Zapeando, y ambas lo han hecho con taconazos. Pero este conjunto nos parece ideal para utilizar en diferentes ocasiones. Con tu bañador o bikini es ideal para ir a la playa o a la piscina o como outfit de día a día con unas snakers. ¡Nos lo apuntamos!

