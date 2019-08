2 ago 2019

Que Emily Ratajkowski es la reina del universo sexy nos quedó claro hace mucho tiempo. Y no solo por su colección de bikinis explosiva a la que no pueden resistirse influencers como Paula Ordovás -que lució uno de sus bañadores más bonitos- sino porque derrocha sensualidad y estilo en cada uno de sus looks.

Prueba de ello es el último outfit que escogió para pasear por las calles de Nueva York. Una camisa blanca oversize estilo masculino reconvertida en un vestido camisero de lo más favorecedor gracias a un aliado muy sutil que transforma esta prenda: el cinturón, firmado por la marca londinense Black&Brown. Un detalle que no solo eleva la camisa a otro nivel, sino que afina la cintura y estiliza las piernas.

Lo mejor: que solo necesitas unas sneakers blancas con plataforma para que se convierta en el conjunto más cómodo y sexy de tu armario este verano. Las de la modelo son de la firma Ami Alexandre Mattiussi, pero en el low cost podrás encontrarlas muy similares.

Emily Ratajkowski con la camisa oversize que hemos copiado en Zara. pinit gtres

Al igual que hemos dado con la copia exacta de la camisa oversize de Emily Ratajkowski en Zara por muy poco. Toma nota: Camisa larga popelín con cuello de solapa, escote a pico y mangas abullonadas por debajo del codo. Cuesta 19,95 euros y está disponible desde la talla XS a la L.

Camisa larga popelín de Zara. (19,.95 euros). pinit zara

Pura tendencia, cómodo, versátil, sexy, fácil de llevar y de copiar... ¿A qué estás esperando para hacerte con todas las prendas?

