10 ago 2019

Ha tenido que llegar Natalia Coll casi a mediados de agosto para descubrirnos el look estrella de la temporada: falda midi y body brilli brilli para triunfar en cualquier momento. La sorpresa de este magnífico look que afortunadamente podemos copiar porque hay tallas disponibles es que la influencer no ha usado un body cualquiera, sino que ha echado mano de uno de sus bañadores para crear este modelito que nos ha enamorado y se cuela en nuestro favorito de los últimos días.

Sí, es lo que tiene ser una fashionista de los pies a la cabeza, que a la hora de acudir al vestidor, ese espacio de la casa en el que ellas, y algunas de nosotras, no lo vamos a negar, almacenan cientos y cientos de prendas de vestir y accesorios, dan rienda suelta a su imaginación y crean los outfits que al resto no se nos ocurrirían, como es recurrir a un bañador de Oysho para formar el look perfecto que usaremos en cualquiera de nuestros eventos veraniegos. ¡Nos ha encantado muchísimo!

El bañador está disponible en la web de la firma de moda de baño e íntima por 29,99 euros. ¡No ha entrado en rebajas! Pero viendo todo el juego que le puedes dar a esta pieza en bandeau con brillo y tirantes finos, nos parece la mejor de las inversiones. De momento está disponible en todas las tallas, pero no sabemos si Natalia Coll hará que esto dure poco…