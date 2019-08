12 ago 2019

Parecer ser que la soltería y su próxima participación en 'MasterChef Celebrity' le han sentado de lujo. Tamara Falcó ha decidido dar una vuelta a su cuenta de Instagram y ha comenzado a publicar imágenes más a menudo, algo que ha gustado mucho a sus seguidores, no solo por sus aumento de actividad en las redes si no por el tipo de publicaciones que ha decidido compartir. Y es que, teniendo en cuenta el infinito armario que puede tener la hija de Isabel Preysler y el fácil acceso que tiene a firmas de lujo tanto ella como su madre, Tamara ha compartido tres fotografías con looks low cost con prendas de Zara y H&M, que no nos ha dejado para nada indiferentes.

1. Vestido de lunares de Zara

Probablemente esta sea una de las prendas más buscadas y más vendidas de la nueva colección de Zara. A pesar de que salió a la venta cuando las rebajas estaban en su punto más álgido, este vestido largo de lunares es (39,95 euros) ya todo un éxito y Tamara Falcó no ha podido resistirse a comprarlo. La diseñadora se hizo con él y paseo por las calles de Madrid conjuntándolo con complementos camel.

2. Pantalón rosa de Zara

Para ver el último programa de televisión 'Lazos de Sangre' que tuvo como protagonista a Isabel Preysler y en el que participó ella misma, Tamara Falcó escogió unos pantalones de Zara de rebajas. La prenda forma parte de un conjunto de dos piezas de blazer y pantalones ancho en color rosa, pero las rebajas están ya terminando y es casi imposible encontrar estos pantalones. La hija de Carlos Falcó combinó la prenda de abajo con una camiseta blanca diseñada por ella misma.

3. Vestido blanco de H&M

Este look de playa de Tamara Falcó es uno de los que vamos a copiar sí o sí. La ahora también influencer escogió un mini vestido blanco de H&M con bordados en la manga y en el bajo ideal para llevar encima del bikini e ir perfecta a la playa o la piscina. La prenda cuesta 44,99 euros y Falcó decidió conjuntarlo con un capazo y unas sandalias de tiras marrones.

Estas últimas publicaciones del Instagram de Tamara Falcó y los cientos de comentarios de sus seguidores preguntando por la procedencia de las prendas con las que aparece en las fotografías demuestran que la hija de Isabel Preysler es ya toda una influencer. Además de sacar su propia firma de ropa y potenciar su faceta como diseñadora, Tamara se está convirtiendo en un ejemplo de estilo que utiliza prendas low cost. Sorprende mucho que use ropa tan barata dada su gran capacidad adquisitva y su habitual uso de ropa de firmas de lujo. Así que ya tenemos una nueva influencer a la que seguir la pista y sí, nos encanta.

