13 ago 2019

Compartir en google plus

Alba Carrillo ha puesto fin a sus vacaciones y lo ha hecho por todo lo alto. Mandando un mensaje a los futbolistas, la colaboradora ha vuelto a 'Ya es mediodía', el programa de televisión en el que participa, y lo ha hecho con un look ideal para estos días de calor. Si durante sus vacaciones ya nos enseñó el vestido perfecto para ir a la playa, ahora ha compartido el vestido ideal para afrontar el regreso al trabajo de la mejor forma posible. Y sí, ya estamos pensando en copiárselo.

La modelo compartió a través de las redes "la vuelta al cole", como ella misma llamó a su regreso al trabajo, con una imagen de su look escogido para este día. Alba Carrillo apostó por el estampado floral para dar vida a su primera jornada de trabajo tras pasar una temporada en la playa. Y lo hizo con un mini vestido ajustado que ha causado furor entre sus seguidores, que han alabado el look de la colaboradora y no han tardado en preguntar de dónde era la prenda.

Se trata de un vestido de la marca Highly Preppy, ¿lo mejor? Que está rebajado. Y a pesar de que estamos en el fin de las rebajas, todavía quedan muchas tallas disponibles (de la XS a la L). Es un vestido con tejido tapicero de estampado floral sin mangas con un volumen en los hombros. Es de escote en pico y tiene un cinturón del mismo estampado y cierre de botones. Costaba 198 euros y ahora la puedes encontrar en su página web por 99 euros.

Alba Carrillo escogió un vestido de flors para su vuelta al trabajo. pinit gtres / hpreppy.com

El modelo que ha escogido Alba Carrillo es en tonos azules pastel y rosas, pero también está disponible en color verde. Y, a pesar de tener descuentazo, todavía quedan bastantes tallas a la venta por si quieres copiárselo. En caso de que se te vaya de presupuesto, Zara tiene siempre la solución. El gigante de Inditex tiene un vestido corto de flores similar con tonalidades parecidas por 29,95 euros.

No te pierdas...

- Alba Carrillo promete una foto en bikini... ¡y cuelga una absolutamente desnuda!

- Alba Carrillo y su operación estética para un culo Kardashian

- Así luce Alba Carrillo uno de los looks más bonitos de la temporada