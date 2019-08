18 ago 2019

Es verano, y si en esta temporada no apostamos por estampados llamativos y llenos de color, no hay muchos meses más en los que podamos apostar por los tonos imposibles y alagres. Y Flora González, la periodista de Cuatro, sabe mucho acerca de esto... La presentadora de televisión, caracterizada por su enorme alegría y cercanía con el público, está pasando unas inolvidables vacaciones en India, y dado que allí el paisaje es un poco más apagado, reinando los marrones, grises etc., ella ha metido en su maleta los looks más bonitos que tenía en su armario y ha llenado de vida el país asiático.

Cuando ha subido su bonita foto en Jaisalmer, India, la pregunta no se hacía esperar: "¿De dónde es el vestido?". Y es que si te gustan los colores vistosos, esta pieza tan primaveral y veraniega es la que necesitas llevar contigo en la temporada estival. Flora González no dejaba con la duda a sus seguidoras y ha contado que lo compró en Madrid, justo antes de hacer este bonito viaje. ¿Quieres saber dónde lo ha comprado? Se trata de un vestido de Triángulo de la moda, un mayorista en el centro de la capital española. Se desconoce el precio de la prenda, pero estamos seguras de que es 'low cost'.

La también considerada influencer se ha convertido en toda una fashionista en Instagram. Le gusta llevar vestidos de Primark, aunque también apuesta por marcas como Bershka o Asos, como unas sandalias que ha llevado muy parecidas a las que tiene Carla Hinojosa de Zara. Pero Flora González no es la única en caer rendida a los diseños que lleva esta marca. Mila Ximénez es otra de las celebrities de Telecinco que han lucido los diseños tan originales que llevan en Triángulo de la moda.