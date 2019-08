22 ago 2019

Todavía no damos crédito en la redacción. ¿Cómo se nos ha podido pasar este vestido? Cada día estamos pendientes de todo lo que llega nuevo a las webs de nuestras firmas low cost favoritas: los vestidos que van a ser tendencia, los pantalones que se van a llevar, hasta los vaqueros que te tienes que comprar para presumir de tipazo.

Pero no somos perfectas y mientras estábamos distraídas con las novedades de Zara o Stradivarius, se nos ha escapado esta maravilla de vestido de una firma que, aunque no sea tan habitual en nuestro día a día, nos encanta. Es & Other Stories y el vestido que nos ha robado el corazón ha sido este.

Este es el evstido más bonito de la nueva colección de & Other Stories pero se ha agotado en cuestión de días. pinit & other Stories

Con estampado de lunares en blanco y negro, de corte recto, con una abertura lateral que va hasta la rodilla y de largo tobillero, no puede ser más bonito y elegante. Pero lo que más nos ha gustado ha sido la parte de arriba. Un escote cuadrado -ojo porque este corte se va a llevar mucho este otoño- y unas mangas con volumen en los hombros que se van ajustando según bajan hacia la muñeca. En resumen, un vestido de 10.

Y tan perfecto es que ha tardado horas en agotarse. En todas las tallas, sin excepción. Desde la 32 hasta la 44 que estaba disponible. No nos extraña porque además llegó a estar rebajado de 89 euros a 53. Un verdadero chollo, teniendo en cuenta que es el vestido ideal para una boda de otoño.

El vestido solo se vende on line así que no hay esperanza de encontrar alguna talla suelta en tienda.

Pero no todo está perdido, si te atreves con el animal print, en & Other Stories tienen el mismo vestido pero con print de leopardo. Es el mismo corte exactamente y, en este caso, hay disponibilidad en todas las tallas. En este caso no está rebajado, son 89 euros.

Vestido animal print de & Other Stories, de nueva colección. pinit & other stories

Si estás, como nosotras, arrepentida de haber dejado escapar el de lunares, siempre te quedará la segunda versión. Si es que no empieza a agotarse como el primero.