31 ago 2019

Llega el momento de decir adiós a los bikinis y bañadores y ¡Hola! a las faldas midi y a las camisas de entretiempo. Si eres una enamorada del otoño, es una buena noticia. Pero si quieres que el verano dure eternamente... tenemos algo que decirte: mañana empieza septiembre, el mes de 'la vuelta al cole' por excelencia y este nuevo curso, se merece, cómo no, looks de infarto en el armario para volver al trabajo. Seguro que eso te pone de buen humor. Pero tu guardarropa no se merece prendas cualquiera, no. Tiene derecho a piezas versátiles con estampados divertidos que te conviertan en la mejor vestida al instante. Y la influencer curvy Ana Pizarro tiene el total look de H&M estampado que hará que quieras volver de la playa a la gran ciudad en un suspiro, solo para poder estrenarlo.

Blanco y con un 'print' de lo más bucólico en verde mar, es una apuesta perfecta para llevar tanto como con zapatillas, como hace la influencer o con salones para ir algo más arreglada. ¿Lo mejor de todo? Que el estampado es tan versátil como orginal. Podrás llevar la camisa con jeans y la falda, con cualquier otra blusa, tal y como se muestra en la web de H&M.

Falda de H&M, (34,99 euros).

Si no te convence del todo la combinación de las dos piezas y eres más de vestido (no te culpamos), tenemos algo que decirte: el estampado también está disponible en este formato, para las más románticas y amantes de las piezas maxi. ¿Lo mejor? Queda ideal con una americana o con una chaqueta vaquera.

Vestido estampado de H&M, (39,99 euros).

Además, es un look que puedes llevar tengas la talla que tengas, y es que, está disponible desde la talla XS hasta la 50 (¡No puede haber mejor noticia!), muestra indiscutible de que la talla no está para nada reñida con el estilo.

Nosotras ya estamos pensando con qué combinar las prendas para volver a la oficina...