14 sep 2019

Si crees en el horóscopo a pies juntillas, tenemos una muy buena noticia que darte. Zara ha creado unos mules hechos a medida para ti. Si además, tu horóscopo te dice que, de momento, deberás olvidar los tacones en tus salidas nocturnas... tienes que seguir leyendo. Los astros te han llevado hasta este artículo.

Amancio es el responsable de que nuestro armario esté siempre a reventar, de eso no hay duda. Pero también es el responsable de traernos momentitos de felicidad (aunque muchas veces pasajera) en los días lluviosos, que vienen de la mano de la aplicación de Zara. Porque... ¿Quién no necesita unos mules de terciopelo con las constelaciones dibujadas en pedrería? Quién diga que no, miente.

En azul marino, con punta triangular y con pequeñas estrellitas, son el sueño de cualquier adicta a la carta astral, las artes oscuras y Mercurio Retrógrado. Si te tomas el horóscopo en serio, sigue leyendo, porque estos mules pegan con todo.

¿Qué quieres un look válido para el día a día? Apuesta por un estilismo blanco en su totalidad con unos 'slouchy' en blanco roto, una camiseta y una americana en el mismo color. ¿El colofón final? Los zapatos.





Pero si lo que de verdad quieres es que sean los sustitutos perfectos a los tacones en las noches donde solo deseas pasártelo bien y bailar hasta altas horas de la madrugada, tu color infalible será el negro. Un minivestido o unos pantalones de pinzas, tú eliges. El resto irá en los pies.





¿Lo mejor de todo? Su precio. Son low cost y están disponibles en la web por 25,95 euros.

No tienes excusa... nosotras que los hemos incluido en el carrito de la compra.