19 sep 2019

Vicky Martín Berrocal está disfrutando de unos días de vacaciones con su chico en la costa turca. Y ya desde que cogió el avión nos sorprendió con sus looks, que sube prácticamente cada día a las redes sociales. En el vuelo se hizo la primera foto y no nos pasó desapercibido su maravilloso bolso -nos dio la idea para recopilar los mejores bolsos para viajar-. Después nos enseñó un look con mono de H&M perfecto para las 24 horas del día -lo sentimos, está agotado-. Y ahora ha subido la primera foto en bañador del viaje. Y no con uno cualquiera, un modelo con un escote de vértigo con el que la diseñadora presume de escotazo.

En color nude, con siluetas de caballos en blanco y negro, tiene un escote en pico que llega casi hasta el ombligo. Es de corte retro, igual que uno de lunares que llevó la sevillana hace algunas semanas y con el que también lucía tipazo. Ambos de la misma firma, Verdelimón, una marca colombiana sostenible que ya se ha convertido en la favorita de Vicky. Y no nos extraña, sus trajes de baño le quedan de escándalo. En este caso se trata del modelo San Antonio, cuesta 242 dólares (no es low cost precisamente) y dispone de tallas desde la XS hasta la XL.

Este es el modelo San Antonio de Verdelimón que lleva Vicky Martín Berrocal.

Una vez más la sevillana nos desmuestra que se puede presumir de curvas y tipazo a la vez, solo hay que elegir los bañadores y prendas que mejor nos sienten. En su caso ha sido un acierto absoluto aunque seguro que el amor tiene algo que ver en esa belleza que irradia la diseñadora.