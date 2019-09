23 sep 2019

¡Cuánto está dando que hablar la boda de la diseñadora Misha Nonoo! Y eso que no han trascendido fotos del vestido de la novia y del enlace no se sabe mucho más que que se celebró en la icónica Cinecittá de Roma y que contó con una lista de invitados de lo más ilustre. Y es que, además de Meghan Markle y su polémico vestido de Valentino de 10.000 euros, también acudió su 'ex amiga' Ivanka Trump. Y, por supuesto, la hija del presidente de EE.UU. fue la única capaz de robar algo de protagonismo con sus looks a la Duquesa de Sussex.

Para la ceremonia, Ivanka Trump derrochó estilo con un elegantísimo y romántico vestido rosa empolvado con capa de la diseñadora israelí Galia Lahav. Pero cuando realmente nos dejó con la boca abierta fue durante la fiesta, cuando rescató del baúl de los recuerdos de su madre (sí, Ivana Trump) un diseño de hace casi 30 años, como bien señaló en Twitter con tanta ironía como gracia el periodista Martín Bianchi:

¿Quién dijo que los Trump no estaban a favor del reciclaje? Ivanka rescata un vestido de Bob Mackie que estrenó su madre en 1991... pic.twitter.com/ISc7i2a7Yj — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) September 22, 2019

Firmado por el norteamericano Bob Mackie, Ivana Trump estrenó este vestido de inspiración años '20 con flecos joya en tonos metalizados una gala en Nueva York en 1991 y ahora, 28 años después, lo recupera, con muchísimo más estilo, su hija Ivanka.

pinit Instagram Stories Ivanka Trump

Eso sí, no ha sido la única vez que la 'first daughter' ha 'robado' este vestido a su madre para una boda: ya se lo puso en la de Joseph Altuzarra en 2014.