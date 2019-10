7 oct 2019

En la calle aún hace calor pero no podemos evitar repasar las novedades de otoño/invierno que hay en las firmas low cost. Y claro, son todas ya de abrigo: chaquetas de punto, cazadoras, gabardinas... Por eso cuando hemos visto el último look que ha subido a Instagram María G. de Jaime hemos decidido abandonar estas prendas tan invernales para centrarnos en las que nos podemos poner estos días. Y la blusa romántica que lleva nos ha parecido perfecta para lucir inmediatamente. Además, la influencer nos regala un truco de estilo que le vamos a copiar ya: llevar un pañuelo a modo de cinturón. Vale que no es nuevo, pero tenemos que reconocer que lo teníamos algo olvidado...

La blusa que lleva María es de corte romántico, de manga corta y con escote cuadrado. Tiene un volante en el bajo y detalles bordados en mangas, parte delantera y escote. Ella la lleva por dentro (por eso no se aprecia bien el volante), con un pantalón vaquero verde tipo cargo. Una blusa que no habíamos visto antes y es que es de esas firmas que no pertenecen a ningún gigante de la moda, pero que tienen precios igual de asequibles y prendas incluso más bonitas. Además de la ventaja de que no las tiene todo el mundo. Nos referimos a la firma EseOese, de la que ya nos habló hace unos días nuestra bloguera Shopping Philosophy.

Esta es la blusa de a firma eseOese que lleva María G. de Jaime. Cuesta 45,90 euros. pinit dr

Es el modelo Marie de la firma, cuesta 45,90 euros y está disponible en tallas desde la XS hasta la XL, aunque justo estas dos ya están agotadas. Como decíamos, es perfecta para estos días en los que todavía hace calor y la puedes llevar por dentro (como la influencer) o por fuera, para dejar ver el volante de su diseño. Además, ella la lleva con un pantalón verde y un cinturón 'diferente': un pañuelo de la nueva colección de Zara.

Pañuelo de Zara que María G. de Jaime lleva como cinturón (9,95 euros). pinit dr

Un look que, a primera vista parece veraniego, pero que nos ha parecido perfecto para estos últimos días de calor. ¿Y a ti? ¿Te animas con marcas que no sean las de siempre?