16 oct 2019

No podemos disimular el entusiasmo: nos apasiona este look de entretiempo de Collage Vintage, nuestra influencer favorita desde ya. Pocas influyentes de la moda despliegan un sentido del estilo tan fantástico como Sara Escudero, capaz de conseguir un estilismo definitivo con prendas de pasadas temporadas y un bolso. Destaquemos su sabiduría: acompañar este outfit claramente sport con unas sandalias joya es una genialidad. De hecho, la maravilla del look está precisamente en lo bien que juega con los contrastes y los colores. Si lo piensas, una vez que dominas ambas herramientas, hasta las tendencias te pueden dar un poco igual.

Reproducir Video: Pincha en la foto para ver el vídeo de nuestra entrevista con Sara Escudero (Collage Vintage).

Nos atrevemos a aventurar que Sara Escudero pensó este look para acompañar una de sus últimas adquisiciones: el bolso mini Eden Nano de Givenchy, una maravilla en piel de cocodrilo que custa la friolera de 1950 euros. "Puedes llevarlo de múltipes maneras: cruzado, como riñonera o como un clutch", explicó Collage Vintage en su perfil de Instagram. Precioso, pero inalcanzable. Todo lo contrario que el estilismo que le acompaña.

Camiseta de rayas bretonas de la nueva colección de Zara.

Su decisión de llevar un look claramente urbano y totalmente desenfadado con este lujosísimo bolso es fantástica. En realidad, Collage Vintage tira de una prenda que es un clásico en el fondo de armario y que podemos ver frecuentemente en sus estilismos: una camiseta de rayas bretonas, en blanco y negro. Se trata de un diseño de Zara con cuello redondo que encontramos ahora mismo en la tienda online por 17,95 euros.

Falda marrón con vuelo de Mint & Berry, disponible en Zalando.

Desafortunadamente, resulta imposible encontrar en Zara la falda que Collage Vintage luce con la camiseta de rayas: es de la pasada temporada. De hecho, ahora mismo podemos encontrar la versión vestido de esta falda. Una pena que la nueva colección de la megatienda gallega solo la haya incluido en color negro. Sí hemos encontrado una que se puede aproximar en Mango: se trata de una falda acampanada de crepé (a la que le quitaríamos sin duda el cinturón) de que sale por 29,99 euros.

Bolso riñonera de un tono similar al Givenchy que lleva Collage Vintage.

Sí que podemos encontrar un bolso-riñonera que se puede aproximar al lujoso diseño de Givenchy, al menos en el color y en el efecto cocdrilo, por un precio low cost. Se trata de un bolso de Vero Moda, el Mabbie Belt Bag, que solocuesta 19,99 euros en Zalando. ¡A por él!