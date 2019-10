17 oct 2019

"Me he venido arriba esta mañana", comenzaba diciendo Aretha Fusté al compartir con todos sus seguidores el look que había escogido para ese día. Y es que, la influencer había optado por un color atrevido al que no estamos habituadas a ver en las épocas de frío. Pero el que avisa no es traidor y nosotras ya dijimos que necesitas una prenda lila en tu armario de otoño con el look de María Fernández-Rubíes. El morado se ha convertido en uno de los colores de la temporada y en las tiendas es muy protagonista. Ejemplo de ello es el jersey asimétrico de Zara que ya es viral. Aretha se ha atrevido con su versión clarita y ha sido una apuesta muy ganadora.





ASí ha combinado Aretha Fusté el traje lila. pinit @arethalagalleta

La influencer acaba de mudarse a Australia, país donde vive su pareja. Para una mañana de reuniones y trabajo, Aretha escogió un traje lila Glowrias, firma creada por la instagramer Natalia Osona. El conjunto está formado por una blazer larga con botones y unos pantalones campana. Ambas prendas cuestan 29,99 euros cada una y nos encanta como Aretha ha sacado su versión más otoñal combinándolo con prendas negras y consiguiendo un look súper cómodo.

Este es el traje de Glowrias que ha llevado Aretha Fusté. pinit glowrias

Optó por añadir un jersey de cuello alto negro y unas zapatillas Vans en el mismo color. Completó el outfit con un bolso a juego obteniendo un look sofisticado, original y muy bonito. El traje es siempre una buena opción y Aretha ha demostrado que también lo es para el día a día y su color nos encanta. Si la idea te parece ideal, atenta a la publicación que ha hecho Natalia con ideas para combinar la blazer lila. Y tú, ¿ya te has hecho con la prenda lila del otoño?