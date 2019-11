18 nov 2019

Nunca habríamos imaginado que podríamos dar una segunda vida a la ropa que usamos para ir al gym. Las sudaderas serían la única opción que, combinada con unos jeans, valdría para reutilizar en nuestro día a día. Sin embargo, Carla Hinojosa ha demostrado que también se puede hacer con las mallas. La influencer acostumbra a dar trucos de estilo a través de su cuenta de Instagram como las cuatro posibilidades de llevar una blazer negra. Ahora lo ha hecho con lo leggins del gimnasio, una de las prendas favoritas y con las que más luce tipazo Alice Campello.





Entre los últimos looks que Carla Hinojosa ha compartido a través de su cuenta de Instagram, se encuentra uno que no ha pasado desapercibido para sus seguidores. Se trata un estilismo que a simple vista podría parecer uno perfecto para ir a la oficina formado por prendas básicas, pero que tiene un elemento a destacar. Carla encontró la versión más cómoda de su outfit utilizando unas mallas de lycra azul oscuras con una franja en el tobillo más clara. Un modelo de Wonder Active (39,95 euros) que ha combinado con prendas casual.

Carla Hinojosa añadió un jersey de punto, cuello redondo y manga larga también azul de Semicouture y unas zapatillas de Roger Vivier en los mismos tonos. Pero el toque formal que convierte el look sport en uno de working girl es una blazer larga y oversized azul marino de Lola Casademunt. Por último, completó el look con un bolso de cuadros blanco y negro de Dior. Un estilismo poco habitual que ha tenido gran acogida entre sus seguidores y que supone una buena solución para reutilizar la ropa del gym. Y tú, ¿te atreves con él?