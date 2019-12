11 dic 2019 guillermo espinosa

Cuando Maria Grazia Chiuri debutó, hace tres años, como la primera mujer al frente de la maison Dior, subió a la pasarela una sencilla camiseta blanca con el lema "We should be all feminists" ["Todos deberíamos ser feministas"]. Lo que sin duda era una declaración de principios, acorde a los nuevos tiempos, no parecía revelar un cambio de mentalidad en la industria. Sin embargo, hoy sabemos que con Chiuri se marcaba el punto y aparte de una nueva concepción del oficio. La incorporación previa de Nadège Vanhee-Cybulski en Hermès (2014), las posteriores de Natacha Ramsay-Levi en Chloé y Clare Waight Keller en Givenchy en 2017 (también como primera mujer en su historia), y la más reciente de Virginie Viard este año en Chanel confirman el soterrado e imparable cambio que se ha operado en las casas de moda. Con él se inicia una efectiva ruptura de las reglas del juego en un negocio tradicionalmente en manos de hombres.

Clare Waight Keller: Ha demostrado, primero en Chloé y ahora en Givenchy, que la feminidad no está reñida con la realidad ni con la fortaleza intelectual. pinit CLAIRE WAIGHT KELLER/ART PARTNER / CONTACTO.

En la última década, las sillas de los directores creativos han basculado a una velocidad de vértigo. Y se ha certificado el fin o la interrupción de carreras que parecían imperecederas por la expeditiva vía de la extenuación (Tomas Maier y Matthew Williamson), la inestabilidad mental (John Galliano) o el suicidio (Alexander McQueen, L'Wren Scott y Kate Spade). Un tumultuoso aluvión de noticias ponía el foco en cómo estaba tratando la industria a su principal activo, el talento de los diseñadores. Y se dispararon las alarmas. ¿Cómo puede un creador someterse a un calendario de entre seis y ocho colecciones al año, dejarse la piel y el talento en cada una de ellas, y pretender además tener una vida privada y formar una familia? En este dilema prendió una nueva visión, femenina y feminista, protagonizada por unas mujeres fuera del estereotipo generalizado del diseñador masculino, mayoritariamente homosexual, sin cargas familiares y dedicado a su carrera (el modelo omnipotente de un Lagerfeld, con 18 colecciones anuales para tres firmas).

De pronto, Maria Grazia Chiuri (Roma, 1964) se convirtió en un referente capaz de negar todo lo anterior. Procedente de una familia numerosa, admiradora reconocida de su abuela y de su madre, se introdujo en la moda vía Fendi, bajo la batuta del káiser. No tardó en buscarse un compañero de batalla, Pierpaolo Piccioli, con el que saltó a Valentino en 1999. Juntos, pero repartiéndose el trabajo de forma organizada, le dieron nueva vida a la firma del rojo intenso. Maria Grazia, casada con el maestro camisero Paolo Regini, es madre de dos hijos veinteañeros, Nicola y Rachele. Los tuvo en su época de Fendi, por aquel tiempo una firma familiar comandada por mujeres: "Sabían lo que significaba trabajar y tener hijos", reconocía en 2017. Su visión de la profesión la declaraba a Vogue UK poco después de llegar a Dior: "Las mujeres, apoyándose unas a otras son el futuro".

Viard Virginie: La heredera espiritual y creativa de Karl Lagerfeld tiene su propia forma de afrontar el legado del genio en Chanel. pinit d.r.

Los tiempos en que la mujer era una loba para la mujer, representados por la eterna y malévola rivalidad entre Coco Chanel y Elsa Schiaparelli, son hoy una leyenda urbana alimentada por la misoginia. Tras la desaparición de los grandes titanes que definieron la moda entre los años 40 y 70, el negocio quedó en manos de tiburones de las finanzas. Y, en los 80 y 90, con especial ensañamiento, se trató de apartar a las diseñadoras de sus logros. Diane Von Fürstenberg estuvo a punto de perder su firma, y no pudo relanzarla hasta 1997, fecha en que Donna Karan comenzaba a ser relegada de las decisiones creativas de la suya, que abandonó definitivamente en 2017. Con el cambio de milenio, y mientras los diseñadores masculinos se situaban en la cúspide, Phoebe Philo iniciaban sus salidas y entradas esporádicas de un negocio que quería convertirla en estrella por encima de sus deseos. Ella reclamaba tiempo para su familia.

Entre este marasmo vital podemos sacar a relucir una figura nunca lo suficientemente valorada en términos históricos. Una mujer discreta, intelectual, fuera de foco, y, lo que es más inaudito, en su mismo puesto desde 1989. Nos referimos a la francesa Véronique Nichanian (Boulogne-Billancourt, 1954). ¿Les suena poco el nombre? Es lógico: cuando esta precoz diseñadora (debutó como asistente de Nino Cerruti a los 22) se hizo cargo de la división masculina de Hermès, el feminismo aún estaba surfeando entre su segunda y su tercera oleada. Nada comparable a lo que es hoy. Se le dio, desde el principio, carta blanca, porque así lo exigió ella a un hoy también vindicable Jean-Louis Dumas, el CEO de la firma que le devolvió todo su "allure". Y en su apuesta por la simplicidad, la elegancia ponible de lo minimalista, cierta informalidad con clase adaptada al día a día y una constante experimentación con las posibilidades de los materiales, Nichanian ha construido un estilo para el hombre que lo tiene todo para su vida. ¿Por qué la mujer no puede optar a lo mismo?

Veronique Nichanian: 30 años lleva al mando artístico de la división masculina de Hermès. Su modo elegante, atemporal y pragmático de entender la moda lo están trasladando sus compañeras de profesión al universo femenino. pinit d.r.

Los antecedentes: sororidad y discreción

Esta se ha convertido en la senda seguida por muchas otras diseñadoras. La primera de ellas, y desde la misma Hermès, Nadège Vanhee-Cybulski (Seclin, 1978), a la que Nichanian recibió con los brazos abiertos. Curtida en Celine y Margiela, su llegada en 2014 supuso un afianzamiento del sentido y los valores de la firma, incluida su vocación de resaltar esos orígenes ecuestres y el trabajo de la piel. Otra mujer alérgica a los focos, escudada en una timidez mediática que no es sino síntoma de agudeza mental e inteligencia efectiva. Hermès es una casa que no demanda personalidades sobresalientes ni extravagantes: sino buen gusto, permeabilidad, excelencia y sentido de la atemporalidad. Una moda consciente de su responsabilidad en términos de consumo y sostenibilidad, más acorde con lo duradero. Y pensada para una mujer que se mueve en varios ambientes: el casual y el empresarial, el urbano y el campestre, el hedonista y el laboral.

Nadège Vanhee-Cybulski: Desde la discreción más absoluta, ha convertido en pret-à-porter femenino las claves de la maison Hermès: buen gusto, excelencia y sentido de la atemporalidad. pinit d.r.

Otro eterno femenino

Chanel y Chloé, dos casas con amplias diferencias de historia y estilo, se mantienen hoy como firmas exclusivamente para la mujer y no realizan líneas masculinas. Aunque solo sea por esta cuestión circunstancial, su capacidad para sintetizar en prendas eso que solemos definir como "feminidad" se ha convertido en uno de los ejes de su imagen como firma. Resulta sintomático que ambas pasaran por las manos de Lagerfeld y que fuera él el encargado de sus respectivos relanzamientos, uno tras otro. Y que haya sido, con el breve paréntesis de Pierre Cardin al frente de Chanel y Paulo Melim Andersson en Chloé, el único hombre en diseñar ambas.

Virginie Viard (Dijon, 1962), nombrada tras la muerte del káiser directora creativa de Chanel, comenzó a trabajar para Lagerfeld en 1987. Era, quizá, su secreto mejor guardado: construían a cuatro manos las 10 colecciones anuales de la casa. Pero su presencia en la sombra no quedó revelada hasta el último desfile en vida del diseñador: Lagerfeld la invitó a saludar con él, vaticinando el relevo que iba a producirse. Con apenas dos desfiles como directora oficial de la casa, es difícil prever qué tiene Viard en la cabeza. Conocedora del estilo de Lagerfeld, no parece destinada a traicionar su legado. Sin embargo, está "relajando" Chanel, haciéndola menos aparatosa, quizá menos imaginativa y más realista. Y es que en eso se está convirtiendo la moda en manos de las mujeres, en algo más alejado de las idealizaciones masculinas y más centrado en la vida de sus clientas.

La herencia de Clare Waight Keller (Birmingham, 1970) en Chloé, asumida hoy por Natacha Ramsey-Levi, es la de una elegancia aplicada a cada momento vital. La firma conocida por hacer de lo vaporoso y las amplias caídas de tejidos un epítome de esa condición etérea que tradicionalmente ha fundado la "gracia" femenina a ojos de la masculinidad, demostró que esta no tiene por qué estar reñida con la fortaleza intelectual. Waight Keller, convertida en una de las mejores diseñadoras británicas de la historia, era ya de joven un prodigio, capaz de pasar por casas de los más diversos estilos y adaptarse a sus formas: del minimalismo funcional de Calvin Klein o Ralph Lauren, al sexy burgués de Gucci en la época de Tom Ford, o al confort clásico del punto de Pringle of Scotland. En Chloé, sin embargo, estableció los valores de una nueva visión: la adaptación del estilo bohemio de la firma a una realidad funcional. Redujo el cliché de la feminidad vaporosa y, en cierto sentido, masculinizó el diseño. Era la estrategia para volverlo más adecuado al día a día de la mujer real, donde hijos, familia, organización doméstica y éxito profesional tienen que sumarse y no restar capacidades. Bien lo sabe ella: madre de tres hijos, trabajadora incansable, tímida vocacional y de las pocas que no ha tenido que crearse una imagen para el público. "La relación con lo que diseño es íntima y personal, porque puedo probar todo por mí misma. Soy el cliente a quien me dirijo", reconocía en 2018.

Chiuri Maria Grazia: A la cabeza de Dior desde 2016, se ha convertido en epítome público del cambio de rumbo de una moda femenina de la que están tomando las riendas las mujeres. pinit CECILE BORTOLETTI/FIGAROPHOTO/CONTOUR BY GETTY IMAGES.

A su lado, Natacha Ramsay-Levi (París, 1980), la más joven de estas diseñadoras de la sutil renovación feminista, hija del propietario de la editorial Ramsay, con exquisita educación intelectual y curtida a las órdenes de Nicolas Ghesquière en Balenciaga y luego en Louis Vuitton, ha resultado mucho más juguetona. Atenta a la nueva generación millennial, su gran aportación a Chloé ha sido narrarnos que su ideal femenino está cargado de una actitud más combativa, de mayor voluntad de experimentación, ansias viajeras y de aprender de la multiculturalidad y, sobre todo, de sentido del humor. Algo que parecía olvidado en la firma, y que ella recupera para una generación que se asume como más hedonista, también más angustiada por su futuro, menos capacitada para hacer frente a las contrariedades de la vida, pero que no quiere vivir bajo un horizonte donde la diversión está ausente. "Es mucho mejor sentirse felizmente sorprendida que decepcionada", dijo cuando alcanzó su cargo. Y parece el correcto resumen de lo que pretende con su ropa.