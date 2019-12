13 dic 2019

Cristina Pedroche nos ha demostrado esta misma semana que la versión más clásica de la biker con borreguito sigue siendo un must en nuestros armarios invernales. No importa los años que pasen, su diseño y sus materiales son imprescindibles en esta época del año, y la cazadora rockera se ha ganado un lugar propio en los catálogos de muchas de nuestras firmas favoritas. Lo que no esperábamos era verlo en uno de los tonos tendencia de la temporada, el blanco.

Ha sido Zara la responsable de confeccionar esta cazadora biker en color crudo, tanto su exterior como el borreguillo. Una elección monocromática acertadísima para los tiempos que corren, que le dan un aire renovado a una prenda clásica. Del marrón y beige pasamos a un blanco impecable ideal para los total looks en ese tono, o el compañero ideal de nuestros jeans y pantalones negros.

Es una compañera ideal de los total looks en blanco, y de los jeans.

Esta cazadora de cuello solapa y manga larga con cierre frontal de cremallera tiene un precio de 79,95 euros y está disponible en cinco tallas, de la XS a la XL, y ya se ha agotado la XXL. Con forro interior de borreguillo, y la clásica e imprescindible aplicación de hebilla metálica, la nueva cazadora biker de Zara llega en estas fechas prenavideñas para que te replantees tus prioridades de moda.

El color del borreguito y el exterior son perfectos para esta época del año.

Sí, es cierto, la Nochevieja y las cenas están ahí, pero esta biker en color blanco puede convertirse en una inversión ideal para nuestro armario de invierno en los próximos años. Su diseño ha sobrevivido durante años a todo tipo de modas, y su color es uno de los esenciales en los estilismos de esta época del año.

A la biker de Zara no le falta el cinturón de rigor propio de esta prenda.

Así que gracias, Zara, por añadir un nuevo capricho a nuestra carta de los Reyes Magos. O de Papá Noel, que viene antes.