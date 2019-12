30 dic 2019

Compartir en google plus

A pesar de que hay influencers como Nagore Robles o María Fernández-Rubíes que han propuesto looks muy originales con los que destacar en Nochevieja, escoger prendas más básicas, ponibles y reutilizables también es muy buena opción. Y una de ellas es el traje, una propuesta que ha usado en tres ocasiones Jorge Redondo en el último número de la revista Hoy Corazón. El diseñador ha sido el encargado de la escenografía y vestuario de una producción ambientada en la última noche del año con actrices, modelos e influencers como protagonistas. Tres opciones con traje que son toda una inspiración y que puedes copiar si todavía no tienes look para Nochevieja o para cualquier fiesta.





VER 17 FOTOS Los trajes más bonitos que te salvarán más de un look en otoño

María Pombo, Paula Ordovás y María Fernández-.Rubíes son algunas de la influencers que han formado parte de este reportaje navideño. En una de las imágenes que incluye la revista, hemos podido ver a las tres con looks que tienen un traje como protagonista y que son tres ideas perfectas para dar la bienvenida al 2020. Fernández-Rubíes aparece con una americana de la colección de Zara que parece de alta costura. Un modelo en color negro con volantes combinados en lila en los hombros que cuesta 89,95 euros y que combinó con el pantalón a juego (49,95 euros) formando un traje muy original. Completó el estilismo con zapatos de Pura López y pendientes de Mypeeptoeshop.

Chaqueta (89,95 euros) y pantalón (49,95 euros) de Zara. pinit zara

Paula Ordovás optó por las lentejuelas, el tejido favorito para la Nochevieja. Y lo hizo con un modelo en color azul eléctrico de Carla Ruiz con solapas satinadas y un escote muy sexy. La vistió a modo de vestido aunque la combinó con shorts de Saint Laurent, misma firma de las sandalias de tacón. Un recogido tirante y alto completaban un outfit adornado con pendientes llamativos de Redondo Brand.

La tercera propuesta viene a cargo de María Pombo. La madrileña lució un modelo más básico. Una blazer en color negro con hombreras de la primera colección de su firma Name The Brand (149,99 euros). La influencer llevó la opción más versátil y reutilizable, ya que la combinó con el pantalón acampanado (74,99 euros) a juego formando un traje negro que puedes usar por separado en un sinfín de ocasiones. Lo combinó con pendientes de Mypeeptoeshop y zapatos glitter con plataforma de Jimmy Choo. Y tú, ¿con cuál te quedas?