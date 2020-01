7 ene 2020

Tras los excesos de las fiestas y las noches de lentejuelas, apetece pasarse al discreto lado oscuro del negro, un color que nos permite bajar el volumen de nuestra presencia y recuperarnos de tanto brillo y champán con total discreción. Este total look negro que nos propone Belén Hostalet tiene todo lo que esperamos de un estilismo top para la descompresión: es práctico, cómodo y tiene un toque de clase fantástico. Y lo mejor es que, gracias a las rebajas que ya tenemos aquí, podemos clonarlo a un precio de ganga. Te proponemos algunas alternativas fantásticas que hemos encontrado en Zara, H&M y Bershka.

Clonamos en H&M y Zara el vestido negro de manga larga de Belén Hostalet. pinit INSTAGRAM

La pieza central del estilismo de Belén Hostalet es el vestido negro, que ella elige con muy buen tino en largo midi y con una silueta ajustada. Pero, claro, un sencillo vestido negro quedaría muy plano si no le damos el toque preciso con ese sombrero de ala ancha y unas botas cowboy, que contrastan con el romanticismo gótico del vestido.

El conjunto de falda y top de H&M que se parece muchísimo al vestido negro de Belén Hostalet. pinit H&M

En la nueva colección de H&M, todavía sin rebajar, encontramos un conjunto que podría sustitutir perfectamente el vestido de Belén Hostalet: tanto la blusa (39,99 euros) como la falda (49,99 euros) tienen el contraste de volumen y fruncido del look de la influencer. Eso sí, este look no tiene descuento.

Vestido romántico de manga larga y plumetti de Zara. pinit zara

Sí tiene todo el descuento de las rebajas este vestido de Zara, una preciosidad que combina transparencias del plumetti y una manga abullonada. Lleva el cuello redondo y forro interior, y cuesta 25,99 euros (costaba 39,95 euros). Además, lo tienes aún hasta la talla XXL.

Vestido midi negro con fruncido a la cintura de Zara. pinit zara

Una opción que nos encanta, si prefieres no cargar las tintas con las transparencias, es este vestido con un detalle elástico en la cintura. No puede ser más sencillo y favorecedor de todas las siluetas. Es de Zara y está rebajado de 19,95 euros a 12,95 euros.





Botas cowboy parecidas a las que lleva Belén Hostalet y rebajadas en Bershka. pinit BERSHKA

Seguramente ya tendrás unas botas cowboy en tu armario, porque han hecho furor desde la pasada temporada. Sin embargo, si aún no te has atrevido, puedes hacerte con estas botas bordadas de Bershka, rebajadas de 79,99 euros a 39,99 euros. La caá tiene un ancho de 17 centímetros y el tacón mide 4,5 centímetros.

Sombrero de fieltro de Zara, parecido al que lleva Belén Hostalet. pinit ZARA

No te puedes quedar sin el toque genial del look de Belén Hostalet: el sombrero. Ahora mismo tienes en la nueva colección de Zara un sombrero de fieltro sin rebajar (25,95 euros) con ala ancha y al que le puedes añadir una cinta con detalles metálicos para darle el toque cowboy que buscamos. No lo dudes: te lo vas a poner muchísimo y, además, seguramente se va a agotar.