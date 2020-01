10 ene 2020

Compartir en google plus

Llega el fin de semana y, sobre todo en estos días fríos de enero, lo último que nos apetece es subirnos a un tacón y arreglarnos muchísimo. La verdad: después de las fiestas, queremos comodidad. Tiene sentido que Mery Turiel sea la influencer que más sabe de looks confortables: no solo son las antípodas de los looks de noche, su otra especialidad, sino que ella misma es una fan de las cafeterías y los cafés, lugares en los que la etiqueta tiene que ser relajada al máximo. De este outfit invernal que ahora nos propone nos encanta todo: de la chaqueta de borrego al gorro con pompón.. Lo que más, que lo encontramos todito en tiendas del low cost, con lo que el precio es más que accesible.

La chaqueta de borrego ideal para el fin de semana es de Pull&Bear. pinit

La pieza clave de este look súper confortable es la chaqueta de borrego, que Mery Turiel elige con mucha inteligencia en un sufridísimo color negro. Es una de las piezas más versátiles y calentitas del armario de invierno y podrás ponértela temporada tras temporada. Este diseño es de Pull&Bear y lo encuentras en la nueva colección (no está en las rebajas) por 29,99 euros.





VER 13 FOTOS Si eres friolera, vas a necesitar un abrigo de borrego en tu armario de invierno

Los vaqueros de Mery Turiel son de Stradivarius pero los compró en la tienda online multimarca Asos. pinit

Los pantalones son un hallazgo total: combinan una silueta ajustada con el patrón mum que llega a la cintura. Nos encanta además el suave azul del denim, que contrasta perfectamente con el color negro de la chaqueta de borreguillo. Son de Stradivarius y cuestan 29,99 euros, pero Mery Turiel los ha comprado online en la tienda multimarca Asos.

El gorro de lana azul con pompón que lleva Mery Turiel se vende en Asos. pinit

Nos queda el toque tierno y genial del look de Mery Turiel que no es otro que este gorro de lana adornado con un pompón en un precioso color azul. Lleva la vuelta en canalé y un dibujo con letras sobre fondo morado. Cuestan casi tanto como la chaqueta y los pantalones (28 euros), pero definitivamente el estilo está en los detalles. Si lo quieres, aún lo encuentras en Asos, pero date prisa: quedan pocos.