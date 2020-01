13 ene 2020

Esto sí que no nos lo esperábamos. Tamara Falcó ha sido la influencer revelación del 2019 y parece que Ana Obregón postula ya para ser la de este 2020. Sí, sí, has leído bien. A pesar de que hemos hablado del abrigo de Rocío Osorno y del de Mery Turiel, dos de nuestras influencers más aclamadas, ha sido el de Ana Obregón el que ha revolucionado Instagram. Este fin de semana el 'trending topic' de la red social ha sido el look de la actriz, que ha enamorado a sus seguidores y todo gracias a dos de nuestras palabras favoritas: Zara y rebajas.





Ana Obregón ha encontrado en Instagram una vía para comunicarse con los seguidores que ha ido a acumulando durante toda su carrera profesional. La bióloga, que está pasando por un momento personal muy difícil con el estado de salud de su hijo, usa su perfil social para mostrar su cara más positiva y divertida digna de admiración. La también presentadora quiso mandar un mensaje de agradecimiento a sus seguidores con una imagen de ella, sin embargo, fue su look lo que llamó la atención de esos casi 200.000 'followers'.

Tantos fueron los mensajes que recibió Ana preguntando de dónde eran las prendas que llevaba, que no le quedó más remedio que aclarar a través de los Stories que se trataba de un 'total look' de Zara. Ana escogió para pasar su domingo un traje beige formado por una blazer larga cruzada con botones a contraste y un pantalón palazzo. Lo combinó con un blusa blanca debajo y una abrigo a juego que terminó de enloquecer a los fans. Un modelo largo de borreguito que ella misma aclaró que está rebajado y cuesta 36 euros.

Las tres prendas están completamente agotadas en la web del gigante de Inditex y es muy posible que hayan sido sus seguidores quienes hayan arrasado con ellas. Sin embargo, si tú también te has enamorado de este outfit de Ana Obregón, no desistas porque todavía hay posibilidades de encontrarlo en tienda.