20 ene 2020

Lo confesamos: el vestidor es la habitación de la casa de las influencers y famosas que más envidia nos produce. Por muy grande que sea el armario con el que nos apañamos la mayoría, al conocer sus gigantescos vestidores (algunos, como los de las Kardashians, tan grandes como una casa) no podemos evitar sentir que la vida no es justa. ¡Todas deberíamos tener espacio para tener un vestidor! También Laura Escanes: la pobre ha tenido que cerrar el suyo para convertirlo en una habitación para su bebé. Un vestidor es necesario, es alegría, es calidad de vida. Uno como el de Alexandra Pereira es nuestro objetivo para 2020 o, al menos, para la próxima casa que tengamos que habitar.

Las estanterías para los zapatos y deportivas en el vestidor de Alexandra Pereira.

Sin llegar a las dimensiones exageradas de algunos vestidores de las famosas, el de Alexandra Pereira nos parece una versión mediana más que respetable y con un diseño espectacular. Se trata de una versión mini del primer vestido que mostró Kim Kardashian en "Keeping Up with The Kardashians": tiene el obligatorio puff donde podemos sentarnos a abrochar las sandalias o a pensar en el outfit adecuado y la isla con cajones y expositor para las joyas. No llegamos a ver totalmente el suelo, pero seguro que es de un material confortable y quizá hasta mullido.

Detalle de la isla con cajones y un exposito para joyas que está en el centro del vestidor de Alexandra Pereira.

Lo que más nos llama la atención es la cantidad de accesorios que tiene Alexandra Pereira y el enorme porcentaje de espacio que ocupan en su vestidor. En realidad, parece más un vestido para complementos que para ropa. ¿Será que tiene más armarios en casa para guardar abrigos, chaquetas, vestidos y demás prendas voluminosas? Aquí, la colección de bolsos y sombreros es impresionante, y las estanterías expositorias para zapatos, sandalias, botas y deportivas ocupan casi casi una pared entera. No vemos botas altas... ¿Tendrá otro zapatero para los diseños más difíciles de guardar?

Los cinco módulos con perchas en los que colgar camisas, tops y chaquetas del vestidor de Alexandra Pereira.

Solo vemos cinco módulos para colgar camisas, tops, chaquetas y pantalones, además de dos estantes dedicados a los vaqueros y algunos cajones en los que podrán ir los jerséis. ¿De verdad será este todo el espacio que Alexandra Pereira dedica a guardar ropa? Dada la cantidad de looks que nos muestra al cabo del mes (y los maravillosos regalos que recibe de las marcas de lujo) sospechamos que tiene que haber más habitaciones en su casa con armarios a rebosar de prendas. Puede que a una influencer internacional este vestidor le venga pequeño, pero a nosotras nos iría perfecto. ¿A que sí?