20 ene 2020

Cada vez nos molesta más invertir en prendas que solo nos vamos a poner una o dos veces al año. No solo porque económicamente es un desastre, sino también por pura ética del consumo: necesitamos ideas que nos ayuden a reutilizar más. En enero, el reto es no condenar al fondo del fondo de armario las prendas de lentejuelas que hemos lucido en las fiestas de diciembre. Ya hemos visto varias maneras de reconducirlas a los looks diurnos, pero nuestra favorita sin duda es la combinación con punto. Nos encanta el contraste entre la textura fría de las lentejuelas y el tacto amoroso de la lana. María Fernández-Rubíes sabe perfectamente que este es el mix ganador y lo demuestra con un ourfit directamente envidiable. ¡El cárdigan es espectacular!

Detalle del fantástico cárdigan rosa de María Fernández-Rubíes. pinit

En realidad, el look que nos propone María Fernández-Rubíes sigue teniendo un espíritu muy festivo, sobre todo porque ha elegido unas sandalias plateadas de tiras y unos pendientes largos terminados en una gran perla que inciden en la sofisticación plateada de la falda. Sin embargo, si aligeramos un poco los accesorios y cambiamos las sandalias de tacón por unas zapatillas con volumen o un zapato bajo, podremos perfectamente llevar este outfit a la oficina.





Aún encuentras este cárdigan en la nueva colección de & Other Stories. pinit

La clave está en el cárdigan, una preciosa chaqueta de lana de alpaca con un largo súper favorecedor a la cintura. Lleva, además, escote en pico y unas mangas con volumen rematadas con un ribete que le dan un toque romántico maravilloso. El tacto es súper dulce, tanto como el color rosa claro de la lana. Es un cárdigan espectacular que encuentras en la nueva colección de & Other Stories por 69 euros. No es barato, pero le vas a dar un uso más que intenso con vaqueros y cualquier look de fiesta que guardes en el armario. Además, el tejido tiene una calidad top.