20 ene 2020

1. Tendencia Año Nuevo: La cuenta atrás ha comenzado y el próximo 25 de enero empieza el Año Nuevo chino, que será el año de la rata, primer animal del horóscopo chino y que representa el comienzo de un nuevo ciclo energético, con la posibilidad de dejar atrás todo lo negativo y cargarse de nuevas energías. China es un gran mercado y la moda ha echado el resto para esta celebración. Puedes encontrar de todo: desde un reloj Swatch a uno exclusivo de Blancpain; y desde un joyero de Fendi a unas deportivas de Gucci, que dedica a Mickey Mouse una colección completa.

2. Gafas por la patilla: Que se note que es de Valentino. Ese parece el objetivo de Pierpaolo Piccioli en sus últimas gafas de sol, de inspiración setentera y con la V del logotipo de la casa bien visible en las patillas. El director creativo de la firma ha querido hacer un homenaje a la alta costura que representa Valentino con estas gafas joya que nos transportan a su taller de costura romano en el Palazzo Mignanelli.

3. Pendientes. Lágrimas de felicidad: El tamaño importa y también la materia prima. Al menos en los pendientes del momento, de tamaños exagerados y tallas espectaculares, pero siempre con un material favorito: el cristal de roca. En forma de lágrima, corazón, rectangular, talla diamante...

Desfile Balenciaga. pinit

4. Avance noche. ¿Llegarán a los Óscar?: Fíjate en la espectacularidad de las piezas y en su inspiración: María Antonieta. Difíciles para la vida diaria, es probable que las veamos desfilar por la alfombra roja, ahora que los Óscar están al caer.

5. Louis Vuitton hora Tambour: es la nueva versión del icónico reloj Tambour de Louis Vuitton: el Tambour New Wave que, entre sus aciertos estéticos, cuenta con más de 100 correas (diferentes materiales, colores y acabados con y sin letras) que lo convierten en un modelo infinitamente personalizable.

6. Casa beauty Molto molto: Dolce & Gabbana acaba de abrir en Madrid (El Corte Inglés de Castellana) su primera Casa de Belleza en España. El espacio, que sigue su lema de “molto, molto, molto” [mucho, mucho, mucho], cuenta con todas las líneas de maquillaje y perfumes, incluidos los artesanales Velvet.

7. Frida Dorsch Recupera la melena: Si has cometido muchos excesos con tu pelo durante las fiestas, es hora de darle alivio con el nuevo champú anticaída Go Organic de Frida Dorsch. Además, es ecofriendly, biodegradable y no lleva siliconas. Perfecto para reparar el cabello.

8. Ashley Graham y Pronovias Novias inclusivas: La modelo y activista Ashley Graham ha creado una colección para Pronovias que es todo un alegato en favor de la diversidad y la inclusión, con vestidos desde la talla 32 hasta la 66. ››pronovias.com.

9. El dato 96%: El 96% de los españoles tiene smartphone y el 95% utiliza aplicaciones como Whatsapp o Telegram para comunicarse y hacer más fáciles los propósitos de año nuevo. De hecho, se descargan unas 1.200 apps. con ese fin, aunque solo el 8% los cumple.

10. Bolsos pura lana: Clutch, shopping bag, bombonera, sadle bag, bandolera... Ningún estilo de bolso se resiste esta temporada a un material tan noble como la lana, que aparece como versátil protagonista en diferentes tipos de tejidos y acabados (del paño de lana al borreguillo o el tartán). Nunca el bolso ha sido tan cálido compañero.