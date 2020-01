27 ene 2020 mujerhoy

Compartir en google plus

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado el archivo de la denuncia de la Fiscalía contra la marca de joyería Tous por publicidad engañosa y estafa por el asunto del relleno no metálico de algunas de sus piezas. En un auto comunicado este lunes, el juez estima que el método que usa la empresa para fabricar sus joyas de plata, que incluye el uso de piezas no metálicas para dar estabilidad, no vulnera la legislación sobre los productos de joyería.

El juez asume los argumentos de Tous y avala la técnica que usa para fabricar sus joyas de plata, denominada electroforming, que efectivamente cuenta con un componente no metálico en su interior. Dicha técnica, dice el juez, no contraviene el artículo 55 del Reglamento de la Ley de objetos fabricados con metales preciosos, que admite el uso de materiales no metálicos “con la finalidad de materializar uniones o de conferir estabilidad en objetos fabricados con metales preciosos”.

Por tanto, concluye que no hay estafa, ni engaño: “no puede decirse que se compre plata maciza, dado que en ningún momento se le dice al comprador que así lo sea, ni consta que el consumidor compre la pieza pensado que es maciza y así se lo haya hecho saber el vendedor”.

Tampoco publicidad engañosa, porque Tous advierte a los compradores en los certificados que acompañan a las piezas de que pueden estar fabricadas con elementos no metálicos. Ni, por último, falsedad documental del laboratorio certificador o corrupción, “pues no consta dato o indicio alguno que avale mínimamente el “soborno”.

En cuanto a la acusación de que las joyas no contenían la cantidad de plata requerida, el juez afirma que esta cantidad no puede medirse teniendo en cuenta la pieza entera, sino que hay que medir la cantidad de plata que rodea el núcleo no metálico, que sí cumple la norma.