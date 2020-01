27 ene 2020

Es una de las reglas básicas del vestir en talla grande: cuanta más tela tengan las prendas, peor. La regla se cumple milimétricamente con los vaqueros anchos, la prenda estrella de la tendencia años 90 que impera en la moda denim. Por mucho que nos gusten, multiplican tanto la presencia de los muslos que a poco que los tengas llenitos el impulso inmediato es descartarlos. Es que ya ni te los pruebas: directamente te resignas a no darte por enterada y sigues con tus vaqueros rectos o flare de toda la vida. Pues bien: Beatriz Maestre, una de nuestras influencers curvy favoritas, ha dicho basta. Se niega a dejar que el factor favorecedor condicione sus decisiones de estilo. Y tiene toda la razón.

Beatriz Maestre lleva unos jeans anchos de Primark y un top de lunares de H&M. pinit

"Hoy vengo a contaros el amor que siento por estos pantalones. Al principio fue odio puro y duro. Cuando tienes las piernas y el culo gordo la mejor forma de disimular es estar ceñida de pata, sobre todo en los tobillos, para estilizar la pierna. De ahí que casi todo mi armario sean vaqueros pitillos. Pero, de pronto, ¡boom! Llegaron estos pantalones a mi vida, anchos, cómodos y sin disimular. Y me da igual que no me estilicen, que no me queden 'igual de bien' que los otros, porque la ropa está para jugar y para divertirte, jamás para hacerte sentir mal. Y, sobre todo, porque si yo pienso que me quedan bien es más que suficiente para que así sea". ¡Bravo por Beatriz Maestre!





Si te gusta el top de lunares de H&M que lleva Beatriz Manso, lo tienes en blanco y en negro en la nueva colección. pinit

Beatriz tiene toda la razón: ¿por qué evitar una tendencia que nos encanta? ¿Por qué tenemos que estilizar a toda costa lo que no es estilizado? ¿Acaso alguien se va a asustar por ver unos muslos llenitos? Tiene que aflojar un poco la obsesión por 'disimular', 'favorecer' y 'estilizar' de las influencers, estilistas y editoras de moda. Tenemos que hablar más de divertirnos y estar menos pendientes de gustar. de hecho, si te apuntas a lucir pantalones slouchy, mummy o con pinzas, estos que lleva Beatriz son la talla 48 y están en Primark. Los dos tops son de H& M y los tienes hasta la XXL por 9,99 euros. Estilazo en tu talla, sea la que sea.