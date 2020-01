27 ene 2020

Si la chaqueta de punto de Toy Story nos enamoró nada más verla, algo pasa con el vestido de Bambi que Zara ha sacado a la venta. Las prendas de Disney son siempre un éxito y el gigante de Inidtex ha decidido poner toda la carne en el asador con la nueva colección para que vuelvas a la infancia con prendas con estampados de tus películas favoritas. Y entre todas ellas, hay un vestido que ha despertado muchas opiniones y que ha conseguido dividir a la redacción.

Hablamos de un vestido largo de cuello subido y manga larga con hombros marcados. Hasta ahí, todo normal. De hecho es un corte súper favorecedor por su cintura ceñida y su tejido fluido. sin embargo, lo llamativo de la prenda es la estampación con archivos originales de la película de Disney Bambi. Estamos habituadas a ver a Mickey o a las princesas en camisetas o sudaderas, pero lo que no esperábamos era ver dibujos animados en prendas tan de vestir.

Nos encanta cuando Zara innova y nos sorprende con prendas originales. El vestido de Bambi ha despertado sentimientos a favor y en contra y ha dejado dividida la redacción. Pero lo cierto es que ya es todo un éxito porque en la web de Zara está agotado. Cuesta 29,95 euros y a pesar de su estampado ya ha conseguido imponerse a las rebajas. Y tú, ¿te atreverías con él?

Si no te termina de convencer, pero Bambi es una de tus películas favoritas no te preocupes, porque Zara ha sacado también la blusa igual por 25,95 euros. Además también hay una sudadera por el mismo precio para tus looks más street.