10 feb 2020

1. Un body y un vaporoso cortavientos; un vestido largo de gasa plisada; unos taconazos... Así se viste Beyoncé cuando decide hacer ejercicio. La diva acaba de presentar su colección Ivy Park para Adidas, con prendas quizá más aptas para una fiesta que para sudar sobre la bicicleta. Pero es que la propuesta tiene mucho de athleisure –la mezcla entre athletic [atlético] y leisure [ocio]–, ese término que define un estilo sport urbano de lujo, como el de Alexander Wang o Riccardo Tisci. Menos mal que la cantante también ha creado prendas y complementos para los deportistas habituales, en esta colección “sin género” que ha basado en tres pilares –“Poder, libertad e individualidad”– y que gira en torno a tres colores: burdeos, naranja y blanco.

2. Aristocrazy, Love is love: Así se llama esta propuesta de Aristocrazy que celebra el amor universal, el que no entiende de razas, sexos o edades. Y no solo el amor romántico de pareja, también el que une a amigas y familias. La firma madrileña no quiere poner límites al amor ni a las joyas que regalamos para celebrarlo, por eso propone un piercing de oro.

3. Exposición Lanvin. Un paseo por 130 años de moda: Lanvin es la maison de moda francesa más antigua en activo, desde que Jeanne Lanvin la fundara en 1889. Ahora, la Fosun Foundation de Shangái organiza Diálogos: 130 años de Lavin, con 70 piezas icónicas y algunas creaciones de su nuevo diseñador, Bruno Sialelli.

4. Happy socks. Calcetines Ramone: Ella es Linda Ramone, icono de moda y viuda del legendario guitarrista de los Ramones, Johnny Ramone, y ha querido celebrar el amor empezando por los pies. Una divertida colección de calcetines inspirada en el estilo punk y en el glam de los años 60.

5. Persol y APC. Gafas de cine: En sus 50 años de historia, la firma de gafas Persol nunca había colaborado con otra marca ni diseñador. Hasta ahora. Esta primera vez lo hace con APC y con una gafa icónica, la 649, una montura creada en 1957 para los conductores de tranvía de Turín y que Marcello Mastroianni popularizó en 1961, en la película Divorcio a la italiana. ››persol.com.

6. Utopian dreamers. Primeros pasos: La firma española Utopian Dreamers, fundada por la emprendedora Elena Morales, presenta su primera propuesta de calzado, New Oxford, una deportiva de una sola pieza que juega con los conceptos de clasicismo y modernidad. Todas sus propuestas se fabrican en España.

7. Uniqlo e Inés de la Fressange. Clásicos Renovados: Inés de la Fressange vuelve a presentar una colección de moda para Uniqlo, para mujer y hombre, en la que reinterpreta y moderniza los clásicos de la moda parisina. ¿Las piezas que triunfarán seguro? Los vestidos camiseros y los pantalones, con patrones muy favorecedores.

8. Soir D'Orient. Aroma de amor: Uno de los aromas emblemáticos de Sisley, Soir d’Orient, es un canto al amor de la fundadora de la marca, Isabelle d’Ornano, por su infancia en Sevilla. Inspirado en el Alcázar sevillano, tiene entre sus ingredientes el chispeante y sensual azafrán, y se viste ahora de lujo, en una edición limitada para San Valentín.

9. El dato, 517: Es el número de empresas dedicadas a la cosmética y la perfumería en España, que dan trabajo a 39.000 empleados. En nuestro país se presentan alrededor de 200 perfumes cada año y se venden 1.280 millones de unidades de productos de cosmética y perfumería (datos de 2018).

10. Hugo Boss Homenajea a Bowie: Hugo loves Bowie es el título de esta colección unisex que rinde homenaje al músico y, en concreto, a su Trilogía de Berlín, la que forman los álbumes Low, Heroes y Lodger. “Compartimos su rebeldía”, dice Bart de Backer, diseñador de la línea Hugo.