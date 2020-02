18 feb 2020

Compartir en google plus

La tentación es inevitable: nos encanta comprarla última prenda de tendencia que llega a las colecciones low cost. Sin embargo, no nos motivan tanto para reconocer esos looks básicos y eternos que nos van a sacar de apuros durante toda nuestra vida y mucho menos para adquirir piezas duraderas y de calidad que se integren en un fondo de armario que, probablemente, tengamos de por vida. Este look de Teresa Andrés Gonzalvo funciona a cualquier edad, con cualquier silueta y para cualquier ocasión que requiera cierta neutralidad en nuestra indumentaria. De hecho, cualquier amante de la moda que se precie de tal ni se plantea acumular blazers con fecha de caducidad sin tener una buena americana negra en el ropero. Lo mismo ocurre con las camisetas blancas: la calidad siempre viste más que la cantidad.

Un look básico que nunca falla: jeans, camiseta blanca y americana negra. pinit

Una americana negra, mejor cuanto más neutra, mejor cuanto más masculina, mejor cuanto más minimalista, puede acompañarte prácticamente toda la vida si tiene una calidad extra. Solo tendrás que decidir si optas por una silueta oversize o prefieres algo más femenino y entallado. Para actualizarla solo tendrás que ir variando los complementos y, si así lo quieres, los vaqueros, aunque sigue funcionando con unos vaqueros clásicos rectos.





VER 15 FOTOS ¿Eres de básicos o de lentejuelas? La nueva colección de Mango lo tiene todo

Imprescindible esta temporada que los vaqueros sean slouchy. pinit

Teresa Andrés Gonzalvo opta por unos vaqueros slouchy que le permite citar directamente la tendencia de temporada: la arrasadora vuelta de las siluetas anchas de los años 90. Estos vaqueros son los "90s Wide Leg In Sky Blue" de Zara, un diseño con tiro alto, pernera generosa y cinco bolsillos del que ya no quedan todas las tallas (29,95 euros). El denim lleva un efecto lavado y el bajo va acabado sin costura. Los vaqueros de la temporada y la blazer eterna. Un mix que siepmre funciona.