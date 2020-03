16 mar 2020

Todos los expertos coinciden e insisten. Hay que tener una rutina diaria para no volverse loco con tantos días metidos en casa. Y uno de los consejos que dan es que te levantes, te duches y te vistas. Como si fueras a salir a trabajar. Que nunca te quedes en pijama. Hasta ahora... Porque hemos descubierto el único pijama con el que estarás aún más arreglada que con ropa normal. Vale, estamos haciendo trampa. No es un pijama como tal, pero sí un conjunto de los que llamamos pijameros y pertenece a la nueva colección de primavera de Zara. Y con nueva nos referimos a las novedades que han salido hoy mismo. Porque aunque parezca mentira, la vida sigue y, como cada lunes, la firma de Inditex ha lanzado sus novedades habituales.

Conjunto pijamero de lentejuelas de la nueva colección de Zara.

Y entre esas novedades está este conjunto de dos piezas. Una camisa y un pantalón amplio de corte pijama que es, precisamente, para la noche -pero no para dormir-. Camisa y pantalón de lentejuelas en color negro que no es de lo más barato de la nueva colección pero sí de lo más bonito. Nosotras ya hemos caído rendidas y aunque tardemos en estrenarlo, ya está en nuestra lista de pedidos a Zara.

Esta es la parte de arriba del conjunto de lentejuelas de Zara.

La parte de arriba, tipo camisa, con la parte delantera abotonada y detalle lencero, crea un efecto doble como si llevaras algo debajo. Es el propio forro, que se asoma en el escote: un detalle de 10. Cuesta 69,95 euros y hay tallas desde la S hasta la L. Como te decíamos, no es muy asequible para ser low cost.

El pantalón está exactamente en las mismas tallas, cuesta 79,95 euros, es de corte recto y tiro alto y se cierra en un lateral con la cremallera oculta en la costura.

El pantalón del conjunto cuesta 79,95 euros y hay en las tallas S, M y L.

Evidentemente no es un 'pijama' para estar en casa pero sí es el look perfecto para cualquier fiesta e incluso para un look d einvitada de boda de primavera. Siempre que sea de tarde, claro. ¿Te animas?