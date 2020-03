16 mar 2020

No sé el vuestro, pero mi día se reparte entre ver series de Netflix, ordenar mi armario, comer (sí, lo confieso) y mirar constantemente Instagram en busca de inspiración para todos esos maravillosos looks que me voy a poner cuando pueda salir a la calle. Es de agradecer que influencers y fashionistas tiren de archivo para amenizarnos el encierro -no todas, algunas nos enseñan sus looks para estar en casa- porque gracias a eso, seguimos descubriendo estilismos que nos hacen soñar en una primavera al aire libre.

Mi último descubrimiento ha sido este look de Mafalda Patricio (@mafaldapatricio) con un vestido de manga abullonada sencillo y un accesorio que se lleva todo el protagonismo: un gran lazo en el pelo. Un flechazo instantáneo que, gracias a todo el tiempo libre que tenemos, ya tiene clones low cost. Sigue leyendo porque tenemos 'montado' el look por menos de 30 euros.

El vestido que lleva Mafalda es de la firma Gestud, una marca de inspiración nórdica que tiene prendas ideales con un precio medio de 150 euros. Pero hemos tenido la suerte de que es un vestido sencillo que podemos encontrar fácilmente en una firma low cost. Tan low cost como Primark. Aquí tienen un vestido que cuesta 22 euros y que tiene un corte muy similar al de la foto. En lugar de ser cruzado y con lazada se cierra con un cinturón del mimso tejido.

Este es el vestido de Pirmak que se ha convertido en la opción perfecta para copiar el look por solo 22 euros.

Pero si hay algo que no podíamos dejar pasar es el lazo. Pone, literal, la guinda perfecta al look. En su caso, es de terciopelo verde y ligeramente exagerado. Sobre todo para las que no están acostumbradas a llevar accesorios en el pelo. Pero tranquilas, queridas principiantes, en Stradivarius tienen un plan B igual de bonito. Un lazo con pasador (para que te lo coloques de una manera mucho más sencilla) en verde agua que cuesta 5,99 euros -y lo tienes en más colores-.

Este es el lazo verde agua de Stradivarius. Cuesta 5,99 euros.

El bolso es de Loewe y aquí, lo sentimos, pero no hemos encontrado -ni queremos encontrarlo- un clon. Las sandalias también son tendencia, de inspiración surfera y dentro de lo que llamamos ugly shoes. Son de la firma Ariozna love y en su web puedes encontrar diferentes modelos.

Accesorios aparte, combínalo como quieras, pero no dejes escapar el combo vestido con volumen + lazo porque es caballo ganador esta primavera. palabra de experta.