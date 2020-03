17 mar 2020

Las influencers, además de enseñarnos sus looks cómodos para pasar la cuarentena (como ha hecho Marta Riumbau con 11 propuestas), están tirando de carrete para poder seguir publicando contenido en sus cuentas. El confinamiento nos ha dejado sin nuevas propuestas de looks interesantes, sin embargo, algunas tienen guardados algún as bajo la manga con el que impresionarnos. Es el caso de Carla hinojosa, que nos ha enamorado con un look de entretiempo ideal que ha mejorado gracias a un sombrero barato.

Bajo el título "Esto también pasará", Carla Hinojosa ha querido apoyar a sus seguidores en esta época de confinamiento y lo ha hecho con unas bonitas imágenes en las que aparece con un look digno de copiar. Carla ha actualizado su perfil de Instagram con fotografías de ese mismo momento y con las que hemos podido descubrir los detalles del estilismo. La instagramer combina unos pantalones vaqueros de corte 'flare' con prendas básicas.

Añade una camisa blanca y un jersey en color gris que lleva por encima de los hombros y anudado con las mangas. Dos prendas que todas tenemos en nuestro armario o que son muy fáciles de conseguir y que Carla mejora gracias a los complementos. Completa el look con unas botas cowboy en color beige de Alpe Woman y un sombrero. Este último es un modelo en color crudo de Fernández y Roche ideal con el que añade ese toque sofisticado perfecto para conseguir un diez. ¡Nos encanta!