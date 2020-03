24 mar 2020

No sabemos si es lo que echamos en falta la oficina, o si es que el vestido rezuma moqueta y filas inacabables de mesas, pero lo cierto es que hemos visto una de las últimas propuestas de Zara y no hemos podido evitar pensar en nuestros looks de diario, en lo bien que quedaría con esta o esa chaqueta, y lo que luciría con este o ese calzado. Y es que hay prendas que por si solas resultan inspiradoras y más aún cuando llevamos más de una semana de looks caseros y cómodos.

En este caso, el flechazo viene de la mano de un vestido efecto piel de Zara en color camello cargado de tendencias y detalles que nos llevan a querer ya en nuestro armario. Más allá de su tono, que no entiende de estaciones, su cinturón a contraste en marrón oscuro, sus bolsillos de plastrón con solapa en la parte delantera y sus botones de presión son tres de sus grandes atractivos.

Aunque tampoco podemos negar que su cuello solapa y sus mangas con cierre de presión son otros puntos a favor para este vestido en diseño midi que cuesta 39,95 euros. Disponible entre las tallas XS y L, se ha agotado ya en la talla XL.

Aunque la propuesta de la firma de Inditex opta por unas botas altas para completar el estilismo, este vestido puede combinar a la perfección con unas sandalias a juego con el tono del cinturón, o a contraste con tonos más oscuros como el negro, o más claros como el celeste.

Y tú, ¿te apuntas al vestido midi con efecto piel de Zara?