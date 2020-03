30 mar 2020

Si ya has probado todas las mascarillas faciales caseras que se pueden hacer en quince días, te has hecho la manicura tres veces y tienes el pelo más sano que cuando eras un bebé, no temas quedarte sin ideas para pasar el tiempo. Porque cuando termine la cuarentena tendrás un pelazo y un cutis increíble pero ¿has pensado si tu armario está preparado para la llegada de la primavera?

Marzo no ha sido demasiado frío, pero como no hemos salido demasiado a la calle tampoco nos hemos planteado uno de los grandes momentos caseros que marcan el final del invierno, el cambio de armario. Pero, afortunadamente, las influencers están ahí para adelantarnos tendencias, pero también necesidades. Y Ester Bellón nos ha recordado que cuando podamos salir a la calle los jerséis y las prendas de abrigo ya no tendrán cabida en nuestros looks.

El primer paso, básico. pinit

La influencer ha compartido con sus seguidoras en Instagram sus trucos para el cambio de armario “aprovechando que hay tiempo” a través de los stories de su cuenta. Y comenzó la tarea enseñando su propio armario y reconociendo “que es un desastre”.

La primera recomendación de Ester Bellón es vaciar completamente el armario. “Ya sé que nos da una pereza nos morimos,” reconoció, “pero como nos pongamos que si meto que si saco, se quedan cosas”.

Busca un lugar en el que meter la ropa de la temporada que termina. pinit

Una vez realizado el vaciado, toca meter en cajas los “jerséis de punto gordo y todo eso que sepamos que no nos vamos a poner más” para guardarlo en el altillo de los armarios, el trastero o donde buenamente podamos.

Hay que elegir. pinit

Pero antes tenemos que separar la ropa en tres montones “en el primero vamos a poner la ropa que ya no queremos, en el segundo lo que nos vamos a seguir poniendo y en el tercero las dudas” explicó, antes de reconocer que “éste (por el último grupo) va a salir enorme y luego al final, cuando vemos lo grande que es, lo desechamos.”

La clasificación, y la llegada del drama. pinit

A la hora de escoger las prendas que formarán nuestro armario de primavera-verano, la influencer pone como ejemplo dos vestidos. Uno, de otoño-invierno con mangas de lazo en lentejuelas, del que explicó que “ esto para verano me sigue sirviendo así que se queda”. Algo similar hizo con otro de la temporada de primavera 2019, que recupera para los próximos meses porque su diseño se mantiene actual.

El estilismo entero en la percha, un acierto. pinit

Para terminar, Bellón explicó que lo más eficaz a la hora de pensar qué nos ponemos es intentar poner el máximo de prendas posibles en perchas, “porque como llenemos los cajones de cosas, luego nadie sabe lo que hay ahí”. Y si además los clasificamos por categorías, y colgamos juntas las prendas que forman un estilismo, como un vestido y una camisa, por ejemplo, nos será mucho más fácil vestirnos cada día.