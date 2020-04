6 abr 2020

Compartir en google plus

Vale que las flores y los lunares son los absolutos protagonistas de las nuevas colecciones. Esta temporada de primavera/verano apuesta por los estampados y los vestidos de flores se han convertido en el 'must have' de tu armario de verano. Sin embargo, es imprescindible que también te hagas con uno básico de esos que no te quitas en toda la temporada por lo que apostar por uno liso es todo un acierto. A pesar de que en Stradivarius hemos encontrado este súper favorecedor, está claro que los 9 euros del nuevo que ha sacado Lefties ha conseguido hacerle la competencia.





VER 13 FOTOS Huyes de los lunares y las flores? Tenemos los vestidos midi lisos más bonitos de la primavera

Sí, sí has leído bien. 8,99 euros es el precio de una de las prendas protagonistas de la nueva colección de la firma low cost de Inditex. Si el vestido camisero de 15 euros de la colección anterior te enamoró, espera a ver este nuevo. Se trata de un minivestido en color mostaza que además de ser muy barato y tener un color que resalta el moreno veraniego, es tendencia por su diseño.

Se trata de un vestido del famoso diseño baby doll. Un corte que se caracteriza por ser fluido y tener la parte del pecho más ajustada. Este modelo de Lefties es de manga corta y tiene el escote en V. Pero lo mejor es su cuerpo calado que consigue un toque romántico ideal. Perfecto tanto como para un día de playa como para una noche de verano con sandalias. ¡A por él en cuanto termine la cuarentena!